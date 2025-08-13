ЧАТ ИГРЫ
Call of Duty: Black Ops 7 Осень 2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
5.3 51 оценка

В Call of Duty: Black Ops 7 могут отказаться от Tac-Sprint

IKarasik IKarasik

В сети появились новые слухи о Call of Duty: Black Ops 7, и один из них может серьёзно повлиять на геймплей. По данным известного инсайдера TheGhostofHope, в одном из тестируемых билдов игры полностью отключили Tac-Sprint — популярную механику ускоренного бега.

Tac-Sprint позволяет игроку временно перемещаться быстрее, но с небольшой задержкой при прицеливании. Механика давно разделила сообщество на два лагеря: одни ценят её за динамику, другие считают излишней.

Инсайдер уточняет, что отказ от Tac-Sprint пока не подтверждён окончательно:

«Сейчас тестируется сборка Black Ops 7 без Tac-Sprint. Это не значит, что в финальной версии его точно не будет, но это очень хороший знак», — написал он в X (бывший Twitter).

Ранее тот же источник сообщал, что ускоренный бег всё же присутствует в игре, поэтому, возможно, студия рассматривает разные варианты баланса. Итоговое решение разработчики, судя по всему, ещё не приняли.

Комментарии: 7
NatanieLzZ

а сборочку без клоунов они протестировать не хотят?

KIBERMAX

Ну ничего откажутся от Tac-Sprint, всё равно же вернут в следующей части и так по кругу.

Пользователь ВКонтакте

В бете BF6 тоже не было ускоренного бега. В BF2042 он присутствует // Александр Дигин

JustA_NiceGuy

Как в BF6 пусть делают и будет всем счастья.

PatchyTaran

Зачем ?

JackReacher

А я думал откажутся от Black Ops 7

Tiktotayou124

В чём вообще прикол этого тактического спринта? Типа оперативник сначала бежит быстро, а потом медленно - зачем? Не проще ли сделать одну единственную неизменяемую скорость бега с анимацией так-спринта из MW 2019?