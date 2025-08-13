В Call of Duty: Black Ops 7 могут отказаться от Tac-Sprint

В сети появились новые слухи о Call of Duty: Black Ops 7, и один из них может серьёзно повлиять на геймплей. По данным известного инсайдера TheGhostofHope, в одном из тестируемых билдов игры полностью отключили Tac-Sprint — популярную механику ускоренного бега.
Tac-Sprint позволяет игроку временно перемещаться быстрее, но с небольшой задержкой при прицеливании. Механика давно разделила сообщество на два лагеря: одни ценят её за динамику, другие считают излишней.
Инсайдер уточняет, что отказ от Tac-Sprint пока не подтверждён окончательно:
«Сейчас тестируется сборка Black Ops 7 без Tac-Sprint. Это не значит, что в финальной версии его точно не будет, но это очень хороший знак», — написал он в X (бывший Twitter).
Ранее тот же источник сообщал, что ускоренный бег всё же присутствует в игре, поэтому, возможно, студия рассматривает разные варианты баланса. Итоговое решение разработчики, судя по всему, ещё не приняли.
а сборочку без клоунов они протестировать не хотят?
Ну ничего откажутся от Tac-Sprint, всё равно же вернут в следующей части и так по кругу.
В бете BF6 тоже не было ускоренного бега. В BF2042 он присутствует // Александр Дигин
Как в BF6 пусть делают и будет всем счастья.
Зачем ?
А я думал откажутся от Black Ops 7
В чём вообще прикол этого тактического спринта? Типа оперативник сначала бежит быстро, а потом медленно - зачем? Не проще ли сделать одну единственную неизменяемую скорость бега с анимацией так-спринта из MW 2019?