В Call of Duty: Black Ops 7 могут отказаться от Tac-Sprint

В сети появились новые слухи о Call of Duty: Black Ops 7, и один из них может серьёзно повлиять на геймплей. По данным известного инсайдера TheGhostofHope, в одном из тестируемых билдов игры полностью отключили Tac-Sprint — популярную механику ускоренного бега.

Tac-Sprint позволяет игроку временно перемещаться быстрее, но с небольшой задержкой при прицеливании. Механика давно разделила сообщество на два лагеря: одни ценят её за динамику, другие считают излишней.

Инсайдер уточняет, что отказ от Tac-Sprint пока не подтверждён окончательно:

«Сейчас тестируется сборка Black Ops 7 без Tac-Sprint. Это не значит, что в финальной версии его точно не будет, но это очень хороший знак», — написал он в X (бывший Twitter).

Ранее тот же источник сообщал, что ускоренный бег всё же присутствует в игре, поэтому, возможно, студия рассматривает разные варианты баланса. Итоговое решение разработчики, судя по всему, ещё не приняли.