В Call of Duty: Black Ops 7 могут вернуть полоску здоровья - впервые за несколько лет

Treyarch рассматривает возможность вернуть в Call of Duty: Black Ops 7 функцию отображения здоровья врагов. Подтверждение этому дал креативный директор студии Мэтт Скронс, отметив, что команда уже тестирует систему для многопользовательского режима.

Полоски здоровья впервые появились в Black Ops Cold War и стали одной из особенностей шутера. Несмотря на спорное восприятие среди игроков, многие оценили их как полезный элемент интерфейса. Однако после релиза Modern Warfare II функция исчезла и не возвращалась с 2020 года.

Теперь ситуация может измениться. Отвечая на вопрос фаната в соцсетях, Скронс заявил:

«Мы тестируем полоски здоровья в мультиплеере и надеемся включить их в бета-версию. Также будет настройка для отключения. С нетерпением жду обратной связи!»

Таким образом, в грядущей бете Black Ops 7 игроки почти наверняка смогут попробовать обновлённую систему. Если эксперимент получит положительные отклики, функция останется и в полной версии игры.