В Call of Duty: Black Ops 7 могут вернуть полоску здоровья - впервые за несколько лет

Treyarch рассматривает возможность вернуть в Call of Duty: Black Ops 7 функцию отображения здоровья врагов. Подтверждение этому дал креативный директор студии Мэтт Скронс, отметив, что команда уже тестирует систему для многопользовательского режима.
Полоски здоровья впервые появились в Black Ops Cold War и стали одной из особенностей шутера. Несмотря на спорное восприятие среди игроков, многие оценили их как полезный элемент интерфейса. Однако после релиза Modern Warfare II функция исчезла и не возвращалась с 2020 года.
Теперь ситуация может измениться. Отвечая на вопрос фаната в соцсетях, Скронс заявил:
«Мы тестируем полоски здоровья в мультиплеере и надеемся включить их в бета-версию. Также будет настройка для отключения. С нетерпением жду обратной связи!»
Таким образом, в грядущей бете Black Ops 7 игроки почти наверняка смогут попробовать обновлённую систему. Если эксперимент получит положительные отклики, функция останется и в полной версии игры.
Ребята уже не знаю, что придумать на фоне будущего бума battlefield 6 ))
Всё понятно, но не очень интересно
Скатились совсем со своим конвеером ... Варзона же нормальная по началу была, просто весь шлак покупной надо было убрать , и клоунскую атрибутику, но нет ..
Помню в бо4 когда она появилась, так себе затея
Автор ,полоски в БО4 были,прежде проверяй , потом выкладывай
а могут и не вернуть
Гeндерфилд без ру субтитров идёт на хутор бабочек ловить , вместе с терпилоидами , остаётся колда, можно поглядеть.
Снова спорное решение.С одной стороны - облегчает стратегию боя,но с другой - такое облегчение мешает погружению в игру. Сомнительная РПГэшная фишка.