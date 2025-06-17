Activision и Treyarch развеяли слухи — в Call of Duty: Black Ops 7 не будет джетпаков. Официальная информация прозвучала в свежем выпуске подкаста Call of Duty, где разработчики подтвердили, что игра сохранит «приземлённый» стиль, несмотря на ранние намёки в утечках.

По словам Treyarch, Black Ops 7 предложит «эволюцию омнидвижений», но реактивные ранцы останутся в прошлом, поскольку события новой части разворачиваются за 30 лет до Black Ops 3, где они впервые появились.

Ранее датамайнеры нашли в коде игры упоминания о джетпаках и беге по стенам, что вызвало волну обсуждений. Теперь ясно: бег по стенам может вернуться, а джетпаки — нет. Более того, вингсьют, замеченный в трейлере, оказался частью кооперативной кампании, где четыре игрока высаживаются на карту Avalon.

Разработчики подчёркивают, что игра будет развиваться, не отходя от классической формулы — никакого live-сервиса и навязанных микротранзакций, только насыщенный, полнофункциональный шутер с упором на тактический геймплей и «ботинки на земле».