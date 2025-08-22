В Call of Duty: Black Ops 7 не будет выбора уровня сложности - Treyarch объяснила причину

Студия Treyarch подтвердила, что в кампании Call of Duty: Black Ops 7 игроки не смогут выбрать уровень сложности, как это было во всех предыдущих частях серии.

Разработчики объясняют, что кампания изначально создавалась с акцентом на кооперативное прохождение до четырёх человек, при этом она остаётся полностью доступной и для одиночного режима. Сложность теперь динамически подстраивается под количество участников, а привычных опций вроде новобранец, закалённый или ветеран больше не будет.

«Мы хотели, чтобы миссии одинаково хорошо ощущались и в одиночку, и в компании друзей, — пояснил креативный директор проекта Майлз Лесли. — Поэтому сделали систему сложности встроенной в сам игровой процесс. Это социальный опыт, где важно сохранить баланс между весельем и вызовом».

Таким образом, привычных «ветеранских забегов» в кампании Black Ops 7 не будет. Релиз игры ожидается 14 Ноября 2025 года.