ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Black Ops 7 14.11.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
4.8 69 оценок

В Call of Duty: Black Ops 7 не будет выбора уровня сложности - Treyarch объяснила причину

IKarasik IKarasik

Студия Treyarch подтвердила, что в кампании Call of Duty: Black Ops 7 игроки не смогут выбрать уровень сложности, как это было во всех предыдущих частях серии.

Разработчики объясняют, что кампания изначально создавалась с акцентом на кооперативное прохождение до четырёх человек, при этом она остаётся полностью доступной и для одиночного режима. Сложность теперь динамически подстраивается под количество участников, а привычных опций вроде новобранец, закалённый или ветеран больше не будет.

«Мы хотели, чтобы миссии одинаково хорошо ощущались и в одиночку, и в компании друзей, — пояснил креативный директор проекта Майлз Лесли. — Поэтому сделали систему сложности встроенной в сам игровой процесс. Это социальный опыт, где важно сохранить баланс между весельем и вызовом».

Таким образом, привычных «ветеранских забегов» в кампании Black Ops 7 не будет. Релиз игры ожидается 14 Ноября 2025 года.

9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
WerGC

неожиданно тупо

3
JustA_NiceGuy

Неожиданно хороший вариант, где тебе нужно активировать свой мозг в любом случае.

1
WerGC JustA_NiceGuy

насмешил,это не совместимо в этой игре

2
agula98

Сюжетки в код давно уже не те, что раньше.

3
itzendixog

Ну и как же они пытаются быть уникальными и выставить эту часть как что "новое"))

2
saa0891

Проще говоря положили болт.

2
Diablonos

Наверно хомячки забыли уже, что в Вlack ops 3, (о чудо!) тоже был в сюжете кооп на 4 рыла. И внезапно - с уровнями сложности!!! Взрыв мозга и разрыв шаблона.

Как и блоги на пэга, где на голубом глазу пишут, что фанатики калловдюти побегут покупать быллофилд.

2