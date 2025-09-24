В Call of Duty: Black Ops 7 отказались от части коллабораций со скинами после обратной связи игроков

Студия Treyarch решила пересмотреть планы по косметическим коллаборациям в Call of Duty: Black Ops 7. В интервью CharlieIntel старший директор по продакшну Йейл Миллер рассказал, что некоторые сотрудничества с крупными брендами были отменены после анализа реакций фанатов на прошлые скины из Black Ops 6.

По словам Миллера, команда отказалась от ряда «больших брендов», так как они попросту не вписывались в атмосферу игры. При этом Treyarch не стремится к «максимально приземленным» образам — важнее, чтобы скины органично смотрелись в сеттинге Black Ops.

В качестве примера удачного решения Миллер привёл оператора T.E.D.D. из Black Ops 7 Vault Edition. Несмотря на то, что скин сложно назвать реалистичным, игроки восприняли его положительно. Однако даже этот скин был слегка обновлён с учётом обратной связи.

Treyarch подчёркивает, что дальнейшие косметические дополнения будут подбираться с особым вниманием к «ДНК серии». Разработчики обещают выпускать только те скины, которые «по-настоящему ощущаются как часть Black Ops».

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на PlayStation, Xbox и PC. Бета-тест стартует 2 октября для предзаказавших игру, а с 5 октября к нему сможет присоединиться каждый желающий.