В Call of Duty: Black Ops 7 отказались от части коллабораций со скинами после обратной связи игроков

Студия Treyarch решила пересмотреть планы по косметическим коллаборациям в Call of Duty: Black Ops 7. В интервью CharlieIntel старший директор по продакшну Йейл Миллер рассказал, что некоторые сотрудничества с крупными брендами были отменены после анализа реакций фанатов на прошлые скины из Black Ops 6.
По словам Миллера, команда отказалась от ряда «больших брендов», так как они попросту не вписывались в атмосферу игры. При этом Treyarch не стремится к «максимально приземленным» образам — важнее, чтобы скины органично смотрелись в сеттинге Black Ops.
В качестве примера удачного решения Миллер привёл оператора T.E.D.D. из Black Ops 7 Vault Edition. Несмотря на то, что скин сложно назвать реалистичным, игроки восприняли его положительно. Однако даже этот скин был слегка обновлён с учётом обратной связи.
Treyarch подчёркивает, что дальнейшие косметические дополнения будут подбираться с особым вниманием к «ДНК серии». Разработчики обещают выпускать только те скины, которые «по-настоящему ощущаются как часть Black Ops».
Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на PlayStation, Xbox и PC. Бета-тест стартует 2 октября для предзаказавших игру, а с 5 октября к нему сможет присоединиться каждый желающий.
Неужто дыру в бюджете почуяли?
Ничего, через полгода вспомнят и добавят. Главное морковку поближе перед стартом продаж к морде ослика поднести.
Левацкая Диарея Ча-Ча-Ча пролезла в коммунити Колды, чтоб бакланов попустить.
Эти клоуны пошли не той дорогой)) В жизни больше не одну каллофдути не куплю на старте, теперь если и буду брать то со скидкой не менее 40-50%. Я очень сильно разочаровался в каллофдути, это уже не игра серии калл оф дути а хрень какая-то