В Call of Duty: Black Ops 7 Zombies появится классический режим без брони и миникарты

До релиза Call of Duty: Black Ops 7 остаётся ещё время, но обсуждений вокруг режима Зомби становится всё больше. Хотя в трейлере мы видели лишь короткие отрывки, свежая утечка намекает на возвращение олдскульной атмосферы, знакомой фанатам по самым первым частям серии.

По данным инсайдера TheGhostofHope, на старте в Black Ops 7 появятся сразу два режима:

Стандартный — привычный современный вариант;

Проклятый — новый «ретро-режим», отсылающий к классике.

В «Проклятом» игроки начнут с пистолетом, будут лишены брони, миникарты и возможности эвакуации. Также вернётся старая система очков и отдельный набор оружия через Mystery Box.

Такой подход напоминает оригинальные Зомби из World at War и Black Ops 1, когда сражения с нежитью были максимально хардкорными и напряжёнными.

Официально режим не анонсирован, поэтому пока информация остаётся слухом. Однако с учётом надёжного послужного списка TheGhostofHope фанаты надеются увидеть «Проклятый» режим уже на презентации COD Next, которая состоится 30 сентября.