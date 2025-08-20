В сентябре на COD Next покажут зомби-режим для Call of Duty Black Ops 7

Пытаясь затмить Battlefield 6, Activision проведет 30 сентября 2025 года свой ивент под названием COD Next. В ходе мероприятия разработчики в очередной раз покажут Call of Duty: Black Ops 7, сделав основной упор на мультиплеер и режим «Зомби». К тому же в начале сентября будет опубликовано и превью режима «Зомби».

Напомним, релиз Call of Duty: Black Ops 7 состоится 14 ноября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Кроме того, с первого дня релиза игра станет доступна по подписке Xbox Game Pass. Ранний доступ к открытому бета-тесту для подписчиков Game Pass и тех оформил предварительный заказ на Black Ops 7, состоится 2 октября. Доступ к бета-тесту для всех игроков стартует 5 октября.

Как и в прошлых частях, в Black Ops 7 игроков ждет мрачная и психологически сложная история. Ее события развернутся спустя 40 лет после событий Call of Duty: Black Ops 6. Главный герой - Дэвид Мейсон, возглавляющий отряд оперативников Black Ops. По словам разработчиков, герои столкнутся с «манипулирующим врагом, для которого страх - главное оружие».