В сеть слили изображения "дурацких" скинов для Call of Duty: Black Ops 7

Необычные, даже экстравагантные скины из серии Call of Duty не раз были предметом споров. И вот теперь в сеть просочились новые детали о скинах, которые могут появиться в Black Ops 7. И не факт, что они заставят колеблющихся игроков изменить свое мнение.

Согласно информации, опубликованной CharlieIntel, игроки могут рассчитывать на необычные скины уже в стартовом пакете. К ним относятся, в частности, обновленная версия водителя автобуса с карты Tranzit с вращающимся сердцем, робот, персонаж в броне, напоминающей броню Железного человека, и женщина в цифровой броне.

По всей видимости, в новой части CoD никто не собирается возвращаться к реалистичной военной тематике. В то же время, конкурент в лице Battlefield 6 делает ставку на совершенно другое направление. Разработчики заявили, что, как и в Battlefield 3 и 4, они будут придерживаться «приземленного» стиля, без гротеска и абсурда.

Утечка косметики для Battlefield показала исключительно гиперреалистичные скины, что подтверждает предыдущие заявления студии о том, что игроки не увидят там так называемых «clown skins». Таким образом, видно, что обе серии, хотя и конкурируют в одном жанре, сделают ставку на диаметрально противоположный подход к внешнему виду персонажей.

Как Black Ops 7, так и Battlefield 6 готовятся к выходу в этом году, и первые утечки ясно показывают, что борьба между ними будет происходить не только на поле боя, но и в стилистике и самой атмосфере.