В сети появился тизер Call of Duty: Black Ops 7 с участием Рауля Менендеса

Студия Treyarch выпустила новый тизер Black Ops 7, где фигурирует главный антагонист игры - Рауль Менендес. Тизер был опубликован на YouTube-канале Cordis Die, который в свое время использовался для Black Ops 2.

Второй ролик, появившийся на канале под названием «Урок», длится всего 14 секунд и содержит следующее послание: "2025 год - это только начало. Необходимо сделать первый шаг. И вы снова познаете страх". Что примечательно, для записи видео, судя по всему, были использованы аналоговые технологии, как и при записи на VHS-камеру. Есть характерный шум, как будто кассета то перематывается, то останавливается.

События Call of Duty Black Ops 7 разворачиваются в 2035 году и являются прямым продолжением Black Ops 2, вышедшей в 2012 году. Игра вернет на экраны известных персонажей, таких как Дэвид Мейсон и Рауль Менендес, и исследует тему параноидального отношения к технологиям будущего, что перекликается с классическими научно-фантастическими сюжетами.

Анонс Call of Duty: Black Ops 7 состоялся на Xbox Game Showcase в начале июне, правда, о сроках выхода не сообщалось. Как правило, игры серии выходят в октябре или ноябре.