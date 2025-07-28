В США в продажу уже поступили энергетики с бонусами для Call of Duty: Black Ops 7 — стартовала акция с внутриигровыми наградами

Activision и Monster Energy возобновили своё ежегодное партнёрство: в преддверии релиза Call of Duty: Black Ops 7 в розничных магазинах уже начали появляться банки Monster с промокодами на внутриигровые награды.

Как сообщает портал CharlieIntel, обновлённые упаковки напитка украшены логотипом Black Ops 7 и обещанием подарков — для получения бонусов достаточно отсканировать QR-код на банке. Точные виды наград пока не раскрыты, но в предыдущих кампаниях игроки получали скины, двойной опыт (XP), эмблемы и другой косметический контент.

Подобная акция проводится не впервые: Monster Energy уже давно стала неофициальным спутником каждого крупного релиза Call of Duty, подогревая интерес к игре и обеспечивая энергетическую поддержку геймерам в ожидании выхода.

Call of Duty: Black Ops 7 официально ещё не вышла, но промо уже запущено, что говорит о скором старте маркетинговой кампании.