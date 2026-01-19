Впервые за 10 лет Call of Duty не попала в пятерку самых скачиваемых игр в PS Store

Впервые за более чем десятилетие ни одна игра из серии Call of Duty не попала в пятерку самых скачиваемых игр в PlayStation Store: по итогам 2025 года Call of Duty: Black Ops заняла лишь седьмое место как в Северной Америке, так и в Европе.
Данный результат прервал серию, длившуюся с 2015 года, когда серия постоянно находилась в топ-5, что говорит о ощутимом снижении интереса игроков к одной из самых популярных серий шутеров в индустрии.
Согласно ежегодным отчетам Sony, Battlefield 6 превзошла Black Ops 7 на американском рынке, тогда как в Европе большим спросом пользовались такие игры, как Forza Horizon 5 и EA Sports FC 25.
В отсутствие официальных данных о продажах, особенно с учетом нежелания Microsoft делиться данными по Xbox, отсутствие каких-либо торжественных заявлений со стороны разработчиков (в отличие от Black Ops 6) еще больше убеждает в том, что новая CoD не оправдала ожиданий, что также отразилось на решении Activision отказаться от политики последовательных выпусков в рамках одной серии.
Любая игра в топ-20 по региону -- это 100% хит который окупил себя (раза в 2 точно) и продолжение уже не за горами. А тут 7 место для франшизы которая откровенно утомила всех -- это очень и очень недурно для самой слабой части сериала. Хотя, некоторые считают/считали что Ghosts или Black Ops 4 хуже.
чтобы утомить фанатов колды надо выпустить очень дерьмовую колду, что впрочем и произошло