Всего через месяц после запуска Call of Duty: Black Ops 7 подешевела с 70 до 35 долларов

Call of Duty: Black Ops 7, один из самых обсуждаемых шутеров 2025 года, уже продается со значительной скидкой — меньше чем через месяц после выхода он стоит лишь половину своей розничной цены. В магазинах GameStop стандартное издание игры теперь доступно за 35 долларов вместо обычных 70 долларов, что составляет почти 50% снижение цены.

Эта скидка наблюдается в условиях жесткой конкуренции с Battlefield 6. В данный момент рейтинг игры в Steam упал до «в основном отрицательного», а пользовательская оценка на Metacritic — до 1,7. Обычно подобные значительные скидки для блокбастеров так рано — редкость; как правило, новые игры удерживают цену не менее нескольких месяцев. Однако, по всей видимости, снижение цены на Black Ops 7 связано с негативной реакцией аудитории.

Игроки, заплатившие полную цену при старте продаж, скорее всего, расстроены столь быстрой 50% скидкой. Данные о продажах показывают, что игра сталкивается с трудностями по сравнению с предыдущими частями и конкурентами, такими как Battlefield 6. Аналитики сообщают о резком снижении продаж Black Ops 7 в Steam по сравнению с Black Ops 6 прошлого года, а также о падении общего уровня вовлеченности игроков.

Игры вроде Battlefield 6 и Arc Raiders показали высокие результаты, предложив игрокам больше возможностей, что могло отвлечь внимание от последней части Call of Duty. Многие игроки получают доступ к Black Ops 7 через подписные сервисы, такие как Xbox Game Pass, вместо того чтобы покупать полные розничные копии, что также может сказаться на спросе на новые физические или цифровые версии по полной цене.

Несмотря на наличие бета-версии без читеров, Black Ops 7 не попал в список самых продаваемых игр Steam. Сейчас, когда на Black Ops 7 уже действуют скидки, Activision пересматривает свою стратегию касательно серии. После того, как игра, судя по всему, не оправдала ожиданий, компания объявила о приостановке регулярного выпуска Modern Warfare и Black Ops. Цель Activision — дать будущим релизам больше возможностей для самовыражения и сделать их менее однообразными. В любом случае, игроки, заплатившие 70 долларов за игру, вероятно, будут разочарованы появлением 50% скидки всего через месяц после выхода.