Выпущен взлом для сюжетной кампании Call of Duty: Black Ops 7

Хакер под ником copmidsize выпустил кряк для Call of Duty: Black Ops 7, позволяющий запускать сюжетную кампанию в оффлайн-режиме, без обязательного подключения к серверам.

Помимо кампании, появилась возможность запускать:

Zombies — режим зомби;

— режим зомби; Multiplayer — многопользовательский режим;

— многопользовательский режим; Warzone — королевскую битву.

Речь идёт о локальном запуске режимов — полноценная работа официального онлайна не подтверждена.

Игра оставалась невзломанной на протяжении 11 месяцев с момента официального релиза. Днём ранее известный взломщик под ником .r4v3n, специализирующийся на серии Call of Duty, также выпустил кряк для сюжетной кампании только что вышедшей новой части Modern Warfare 4.

Таким образом, все сюжетные кампании игр серии Call of Duty, вышедших на данный момент, являются взломанными и доступны на торрент-трекерах.