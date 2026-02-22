Опубликованы ранние концепт-арты Рассела Адлера из Call of Duty Black Ops Cold War

В сети появились оригинальные концепт-арты Рассела Адлера, одного из ключевых персонажей Call of Duty: Black Ops Cold War. Эти изображения позволяют заглянуть в процесс создания сурового оперативника ЦРУ и показывают различные варианты его внешности: от глубокого прикрытия до полной тактической экипировки, соответствующей атмосфере шпионажа 80-х годов.

Одной из самых интересных деталей стало первоначальное происхождение персонажа. На ранних этапах разработки предполагалось, что Адлер будет носить звание полковника армии США, а не будет агентом ЦРУ. Эти наброски наглядно демонстрируют творческую эволюцию героя до того, как разработчики остановились на его культовом образе «загадочного человека со шрамом», который в итоге увидели игроки.