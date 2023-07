Слух: Раскрыт сеттинг Call of Duty 2024

Сообщается, что действие игры Call Of Duty Black Ops 2024 от Treyarch разворачивается во время войны в Персидском заливе.

Ранее в апреле информация, просочившаяся через датамин Call of Duty Warzone Mobile, намекнула на возможность того, что действие игры Call of Duty Black Ops от Treyarch в 2024 году будет происходить во время войны в Персидском заливе. Упоминалось, что она станет прямым продолжением Black Ops: Cold War. Теперь эту информацию подтвердил известный инсайдер Call of Duty CoD_Perseus.

Предыдущая утечка также раскрыла несколько других деталей, касающихся Call of Duty Black Ops 2024. Согласно этой информации, мультиплеер игры планируется ограничить режимом 6 против 6. Кроме того, было упомянуто, что время на убийство будет таким же, как и в Black Ops 4. Также сообщается, что в игре сохранится механика скольжения, а тактический спринт будет длиться всего несколько секунд после включения.