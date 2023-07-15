Стали известны предположительные главный герой и место действия новой части Call of Duty

Актер и певец Люк Чарльз Стаффорд заявил, что компания Activision использует его образ для создания главного героя игры по имени “Рэтклифф” для новой части Call of Duty, которая должна выйти в 2024 году. Образ Стаффорда использовался как основа для создания персонажа, что подтверждается изображениями и видео, на которых он запечатлен на съемочной площадке с установкой для сканирования тела.

Майор Питер Рэтклифф — “реальный” бывший солдат британской армии, участвовавший в войне в Персидском заливе. Он был награжден медалью за галантность в бою. Поэтому имя главного героя позволяет предположить, что действия игры Call of Duty 2024 будут происходить во время войны в Персидском заливе. Новая часть также, предположительно, станет продолжением Black Ops: Cold War и получит подзаголовок Black Ops: Gulf War.

Слова Стаффорда вызвали интерес у фанатов игры, они стали последней в череде утечек информации о Call of Duty 2024. Ожидается, что новая игра станет продолжением Black Ops: Cold War и будет выпущена в следующем году. Компания Activision пока не комментировала утечку информации.