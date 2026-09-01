Xbox Game Pass пополняется крупными играми в сентябре, но 15 сентября подписку покинет Cyberpunk 2077

Microsoft раскрыла первую волну новинок Xbox Game Pass на сентябрь 2026 года. В первой половине месяца подписчики получат сразу несколько заметных проектов, включая Call of Duty: Black Ops Cold War, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage и RuneScape: Dragonwilds. При этом 15 сентября каталог покинет сразу десять игр, среди которых Cyberpunk 2077 и Dead Cells.

Первой новинкой станет Shelldiver, которая появится 1 сентября в облаке, на консолях и ПК для пользователей Game Pass Ultimate, Game Pass Premium и PC Game Pass. Уже 3 сентября подписчики Ultimate и PC Game Pass получат Speedrunners 2: King of Speed — игра выйдет в сервис одновременно с релизом.

4 сентября в подписке станет доступна Dice a Million. Проект появится в облаке, на Xbox Series X|S, портативных устройствах и ПК, а пользователи Game Pass Premium также получат к нему доступ.

Главным пополнением первой половины месяца станет Call of Duty: Black Ops Cold War. Шутер появится 8 сентября в облаке, на консолях и ПК для подписчиков Ultimate, Premium и PC Game Pass.

10 сентября каталог пополнят сразу две игры: The Royal Writ и Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Первая будет доступна в облаке, на Xbox Series X|S, портативных устройствах и ПК, а вторая — в облаке, на Xbox Series X|S и ПК.

Наконец, 15 сентября в Game Pass появится RuneScape: Dragonwilds. Игра предложит кооперативное выживание во вселенной RuneScape и станет одним из наиболее заметных пополнений месяца.

Одновременно 15 сентября подписку покинут десять проектов: Commandos: Origins, Cricket 24, Cyberpunk 2077, Dead Cells, Deep Rock Galactic Survivor, Frostpunk 2, Mullet Madjack, Spiritfarer, Superliminal и Train Sim World 5. До удаления их можно приобрести со скидкой для подписчиков.

Таким образом, Microsoft подготовила довольно насыщенное начало сентября: среди новинок есть как крупный шутер, так и файтинги, инди-проекты и кооперативное выживание. Впрочем, пользователям Game Pass стоит заранее обратить внимание на дату 15 сентября — именно тогда каталог одновременно лишится сразу десяти игр.