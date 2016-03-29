Call of Duty 2016 на Xbox One выйдет с обратносовместимыми MW1 и MW2

Владельцы игровых консолей Xbox One могут получить возможность приобрести обратносовместимые шутеры Modern Warfare и Modern Warfare 2, если они сделают предварительный заказ грядущей новинки Call of Duty 2016 от американской компании Infinity Ward.



Новой информацией на днях поделился TheTechGame, онлайн-ресурс посвященный видеоиграм. Согласно свежему посту, с "достоверного источника" стало известно о том, что компания Activision предложит геймерам возможность получить шутеры Modern Warfare и Modern Warfare 2 в качестве бонуса предварительного заказа новинки Call of Duty 2016. Игры будут являть собой оригинальные версии с Xbox 360 обратно совместимые с системой Xbox One.



Скорее всего єта новость является достоверной, поскольку многие другие издатели делают то же самое со своими новыми релизами. Например, Fallout 3 вышла бесплатно с Fallout 4, Alan Wake предлагается с предстоящей Quantum Break, а все части Gears of War вышли с Gears of War: Ultimate Edition.



Учитывая то, что Activision не планирует сделать HD-ремастеры популярной подсерии Modern Warfare, это единственный способ сыграть в них на консоли Xbox One. Для некоторых обратносовместимых игр производительность улучшается, по сравнению с оригинальными версиями Xbox 360, что делает загрузку быстрее, а графику плавнее.





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Также стоит отметить, что две части Modern Warfare разрабатывала студия Infinity Ward, которая также работает над Call of Duty 2016. Поэтому предложение в качестве бонусов предварительного заказа двух предыдущих видеоигр таких популярных как MW и MW2 определенно имеет смысл.



Обратносовместимые шутеры Modern Warfare вместе с новинкой Call of Duty 2016 будут доступны только для версии игры для системы Xbox One, потому что у PS4 нет обратной совместимости.