Шутер появится в Game Pass? Игра Call of Duty: Infinite Warfare внезапно получила исправления подбора игроков на ПК

Шутер от первого лица Call of Duty: Infinite Warfare вышел в свет еще в 2016 году на ПК и консолях поколения PlayStation 4, а также Xbox One. Как и многие игры этой франшизы, проект был встречен неоднозначно, но все же обрел свою популярность среди поклонников. К сожалению, это касается только консольной версии, поскольку на ПК игра с релиза страдала от неприятного бага, мешавшего поиску игроков в сетевом режиме. И вот спустя почти 8 лет после релиза эта ошибка в Call of Duty: Infinite Warfare на ПК была устранена.

Как сообщается, на днях Call of Duty: Infinite Warfare получила серверное обновление. Теперь игроки на ПК могут свободно играть в сетевой режим без ограничений. Судя по отзывам игроков, в шутере действительно был устранен баг, и поиск матчей теперь происходит корректно, а главное, заметно быстрее. Непонятно, почему это внезапно было исправлено сейчас, однако у сообщества есть правдоподобное предположение.

Игроки считают, что Call of Duty: Infinite Warfare готовится к добавлению в каталог подписки Game Pass. Именно поэтому разработчики столь внезапно решили исправить ошибку, исправления которой многие уже не надеялись увидеть. Предполагается, что шутер вместе с другими играми серии Call of Duty появится в Game Pass уже до конца лета.