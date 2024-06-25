Шутер появится в Game Pass? Игра Call of Duty: Infinite Warfare внезапно получила исправления подбора игроков на ПК

Тринадцатая по счёту игра в основной серии Call of Duty.

На этот раз наша миссия ограничивается не только одной планетой. Перед нами вся солнечная система, а на наших плечах тяжкий груз. Груз ответственности, знакомый лишь мировым лидерам. Даже бывалый солдат вновь почувствует сильное напряжение, слишком много стоит на кону.

Масштабные боевые действия будут происходить как на отдельных планетах, так и в космическом пространстве. Приготовьтесь овладеть невиданным ранее снаряжением и уникальной техникой. Не стоит забывать, что будущее открывает доступ к потрясающим способностям, главное правильно их использовать.

Переосмысленная система передвижения игроков сделает сетевые битвы более ожесточенными. Каждая секунда, каждый патрон могут изменить ход битвы.