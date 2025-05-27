2B из NieR Automata появится в Call of Duty Mobile

Activision готовит новый контент для Call of Duty Mobile — мобильного шутера, который собрал уже более 1 миллиарда скачиваний с момента запуска в 2019 году. В рамках сезона Primal Reckoning, стартующего 28 мая, в игру войдёт коллаборация с популярной франшизой Square Enix — NieR Automata.

Игрокам предложат разблокировать образ 2B, одного из главных персонажей NieR Automata, а также её спутника 9S и персонажа Commander White. Кроме того, в игру добавят четыре уникальных оружия ближнего боя, оформленных в стиле NieR.

Это не первый случай, когда Call of Duty Mobile объединяет усилия с известными франшизами, расширяя возможности и разнообразие контента для своей огромной аудитории. Коллаборация с NieR Automata обещает привлечь внимание фанатов обеих игр и подарить им новые впечатления.