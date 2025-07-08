Call of Duty: Mobile - $3 миллиарда дохода и миллиард загрузок за 5 лет

Call of Duty: Mobile продолжает укреплять позиции одного из самых успешных мобильных шутеров в истории. По данным менеджера по продукции Activision Джона Мэтьюса, с момента запуска в октябре 2019 года игра принесла компании более $3 миллиардов дохода и была загружена свыше 1 миллиарда раз.
Такие показатели подчеркивают масштаб успеха проекта: Call of Duty: Mobile не только удерживает огромную аудиторию, но и существенно опережает другие мобильные проекты издателя. Например, игра зарабатывает больше за один месяц, чем Warzone Mobile — за целый год.
В публикации также упоминается Diablo Immortal, которая за первый год после релиза принесла Activision более $500 миллионов и собрала 30 миллионов загрузок. Но даже эти впечатляющие результаты уступают масштабам Call of Duty: Mobile, которая остаётся золотой жилой в портфеле издателя.
есть ощущение что цифры сиильно округлили в бОльшую сторону)
Это ж бесплатная мобилка, миллиард аккаунтов, куча доната, мне кажется, доход даже как-то маловат, я думал лярдов 15-20 будет
аа ну если бесплатная тогда вопросов не имею)
Китайцы знают толк в мобильных извращениях. В плане разработки. Ведь если не ошибаюсь сие делали не те же ребята что и полноценную версию. А касательно Диабло имортал вообще удивительно как она смогла так выступить вообще.
Зная корейцев ( которые любят донатные помойки ) это еще мало
были бы там красивые тян....
Не та игра, для таких просьб )))
так потому и не те донаты))