Call of Duty: Mobile - $3 миллиарда дохода и миллиард загрузок за 5 лет

Call of Duty: Mobile продолжает укреплять позиции одного из самых успешных мобильных шутеров в истории. По данным менеджера по продукции Activision Джона Мэтьюса, с момента запуска в октябре 2019 года игра принесла компании более $3 миллиардов дохода и была загружена свыше 1 миллиарда раз.

Такие показатели подчеркивают масштаб успеха проекта: Call of Duty: Mobile не только удерживает огромную аудиторию, но и существенно опережает другие мобильные проекты издателя. Например, игра зарабатывает больше за один месяц, чем Warzone Mobile — за целый год.

В публикации также упоминается Diablo Immortal, которая за первый год после релиза принесла Activision более $500 миллионов и собрала 30 миллионов загрузок. Но даже эти впечатляющие результаты уступают масштабам Call of Duty: Mobile, которая остаётся золотой жилой в портфеле издателя.