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Call of Duty: Mobile 01.10.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
7.1 155 оценок

Call of Duty: Mobile - $3 миллиарда дохода и миллиард загрузок за 5 лет

butcher69 butcher69

Call of Duty: Mobile продолжает укреплять позиции одного из самых успешных мобильных шутеров в истории. По данным менеджера по продукции Activision Джона Мэтьюса, с момента запуска в октябре 2019 года игра принесла компании более $3 миллиардов дохода и была загружена свыше 1 миллиарда раз.

Такие показатели подчеркивают масштаб успеха проекта: Call of Duty: Mobile не только удерживает огромную аудиторию, но и существенно опережает другие мобильные проекты издателя. Например, игра зарабатывает больше за один месяц, чем Warzone Mobile — за целый год.

В публикации также упоминается Diablo Immortal, которая за первый год после релиза принесла Activision более $500 миллионов и собрала 30 миллионов загрузок. Но даже эти впечатляющие результаты уступают масштабам Call of Duty: Mobile, которая остаётся золотой жилой в портфеле издателя.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Игорь Болонев

есть ощущение что цифры сиильно округлили в бОльшую сторону)

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создатель русского репа

Это ж бесплатная мобилка, миллиард аккаунтов, куча доната, мне кажется, доход даже как-то маловат, я думал лярдов 15-20 будет

Игорь Болонев создатель русского репа

аа ну если бесплатная тогда вопросов не имею)

Egik81

Китайцы знают толк в мобильных извращениях. В плане разработки. Ведь если не ошибаюсь сие делали не те же ребята что и полноценную версию. А касательно Диабло имортал вообще удивительно как она смогла так выступить вообще.

Neko-Aheron

Зная корейцев ( которые любят донатные помойки ) это еще мало

Игорь Болонев

были бы там красивые тян....

Neko-Aheron Игорь Болонев

Не та игра, для таких просьб )))

Игорь Болонев Neko-Aheron

так потому и не те донаты))