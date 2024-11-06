Call of Duty: Mobile преодолела отметку в 1 миллиард скачиваний

Call of Duty: Mobile достигла впечатляющего рубежа в 1 миллиард скачиваний с момента запуска в октябре 2019 года. Это достижение подчеркивает популярность игры, которая стала одним из самых успешных мобильных проектов на рынке.

Activision, разработчик игры, поделился этой новостью в Twitter, подтверждая неизменную популярность Call of Duty: Mobile за более чем пять лет с момента релиза. Успех мобильной версии известной франшизы не стал неожиданностью, учитывая высокую вовлеченность игроков с момента запуска.

Компания также подтвердила, что продолжит поддерживать игру и выпускать обновления, что гарантирует дальнейший рост числа игроков. Однако другой мобильный проект серии, Call of Duty: Warzone Mobile, оказался менее успешным, с более низкими доходами по сравнению с дебютом Call of Duty: Mobile в 2019 году.