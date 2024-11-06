Call of Duty: Mobile преодолела отметку в 1 миллиард скачиваний

Call of Duty: Mobile достигла впечатляющего рубежа в 1 миллиард скачиваний с момента запуска в октябре 2019 года. Это достижение подчеркивает популярность игры, которая стала одним из самых успешных мобильных проектов на рынке.
Activision, разработчик игры, поделился этой новостью в Twitter, подтверждая неизменную популярность Call of Duty: Mobile за более чем пять лет с момента релиза. Успех мобильной версии известной франшизы не стал неожиданностью, учитывая высокую вовлеченность игроков с момента запуска.
Компания также подтвердила, что продолжит поддерживать игру и выпускать обновления, что гарантирует дальнейший рост числа игроков. Однако другой мобильный проект серии, Call of Duty: Warzone Mobile, оказался менее успешным, с более низкими доходами по сравнению с дебютом Call of Duty: Mobile в 2019 году.
На безрыбье и кал в дути рыба. Игра вышедшая (если не изменяет память) в эру батлсроялей была одной из первых королевских битв на мобилках. Вовремя занятая ниша с громким именем и обновлениями со стороны разработчика - основной секрет успеха.
Но отвратительна сама мысль игры в шутеры на телефонах по причине существования эмуляторов 💀
Отвратительна сама мысль игры на мобилках*
Не соглашусь, так как есть и одиночные проекты по типу Pocket City обычного городсима с простой картинкой, удобным интерфейсом и без "донатных баксов" т.к. игра сама по себе стоит денег. Если брать раздел платное. Что в маркете, что в эпсторе вполне себе можно поискать достойных кандидатов на установочку.
А сравнивать мобильный гейминг с ПК или консолями не целесообразно в силу разных железок, проектов, возможностей, и элементов управления. Просто необходимо помнить что телефон это всё ещё телефон. А не портативная консоль.
На мобилках есть игры без доната? Тем более, выпущенные именно под мобилки, а не портированные? А не врёшь ли ты часом?
Это та игра, где в каждой катке думаешь: «Это команда ботов против меня или это люди так играют?»?
лучшая игра в мире)))