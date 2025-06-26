Call of Duty: Mobile примерит доспехи Gundam - кроссовер стартует уже в июле

2 июля 2025 года в Call of Duty: Mobile стартует масштабный кроссовер с культовой меха-франшизой Mobile Suit Gundam Wing. Игроков ждут тематические скины, оружие и уникальные награды, доступные как через боевой пропуск, так и в магазине.

Главной изюминкой станет временный режим Gundam Team Deathmatch, в котором команды 4 на 4 сражаются в обликах легендарных мобильных доспехов. При этом боевка впервые будет происходить от третьего лица, что напоминает классические игры Bandai Namco по мотивам Gundam.

Разработчики воссоздали атмосферу аниме: новая карта представляет собой футуристическую космическую станцию, насыщенную деталями и узнаваемыми элементами. Это первый подобный кроссовер в серии, объединяющий военный реализм и меха-экшен.