Подводная буря: Call of Duty: Mobile готовится к запуску сезон Phantom Current

30 июля в Call of Duty: Mobile стартует седьмой сезон под названием Phantom Current, который погрузит игроков в атмосферу морских сражений и таинственных глубин.

Главные новинки сезона — морская тематика боевого пропуска с новым оружием MG 82 LMG, переработанным зарядом Drill Charge C4 и смертоносным Bomb Drone в качестве нового Scorestreak. Кроме того, игроки смогут разблокировать яркие скины операторов и чертежи, вдохновлённые подводным миром.

Впервые в мобильной версии появится легендарная локация — Гулаг, из которого теперь можно сбежать. Также в игру добавлен необычный режим RC-XD Car Racing, где можно соревноваться на дистанционно управляемых машинках.

А вишенка на торте — мифический оператор Dark Shepherd, который станет настоящим украшением коллекции.