ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Mobile 01.10.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
7.1 157 оценок

Подводная буря: Call of Duty: Mobile готовится к запуску сезон Phantom Current

butcher69 butcher69

30 июля в Call of Duty: Mobile стартует седьмой сезон под названием Phantom Current, который погрузит игроков в атмосферу морских сражений и таинственных глубин.

Главные новинки сезона — морская тематика боевого пропуска с новым оружием MG 82 LMG, переработанным зарядом Drill Charge C4 и смертоносным Bomb Drone в качестве нового Scorestreak. Кроме того, игроки смогут разблокировать яркие скины операторов и чертежи, вдохновлённые подводным миром.

Впервые в мобильной версии появится легендарная локация — Гулаг, из которого теперь можно сбежать. Также в игру добавлен необычный режим RC-XD Car Racing, где можно соревноваться на дистанционно управляемых машинках.

А вишенка на торте — мифический оператор Dark Shepherd, который станет настоящим украшением коллекции.

1
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

да с что с сайтом? Я не могу открыть его
Тупо загрузка бесконечно или выбивает "Не удается получить доступ к сайту
Соединение сброшено." // Оливер Алексеев

1
Пользователь ВКонтакте

Всё нормально. Возможно с вашим провайдером что-то 💁‍♂ // Олег Соколов

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Мегафон - самый быстрый и ловящий даже в канаве // Оливер Алексеев

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Дело не в скорости. А именно в провайдере. У меня проводной ГигаЛинк, с самым низким тарифом, и как видите всё открывается 💁‍♂ // Олег Соколов