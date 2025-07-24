Подводная буря: Call of Duty: Mobile готовится к запуску сезон Phantom Current

30 июля в Call of Duty: Mobile стартует седьмой сезон под названием Phantom Current, который погрузит игроков в атмосферу морских сражений и таинственных глубин.
Главные новинки сезона — морская тематика боевого пропуска с новым оружием MG 82 LMG, переработанным зарядом Drill Charge C4 и смертоносным Bomb Drone в качестве нового Scorestreak. Кроме того, игроки смогут разблокировать яркие скины операторов и чертежи, вдохновлённые подводным миром.
Впервые в мобильной версии появится легендарная локация — Гулаг, из которого теперь можно сбежать. Также в игру добавлен необычный режим RC-XD Car Racing, где можно соревноваться на дистанционно управляемых машинках.
А вишенка на торте — мифический оператор Dark Shepherd, который станет настоящим украшением коллекции.
да с что с сайтом? Я не могу открыть его
Тупо загрузка бесконечно или выбивает "Не удается получить доступ к сайту
Соединение сброшено." // Оливер Алексеев
Всё нормально. Возможно с вашим провайдером что-то 💁♂ // Олег Соколов
Мегафон - самый быстрый и ловящий даже в канаве // Оливер Алексеев
Дело не в скорости. А именно в провайдере. У меня проводной ГигаЛинк, с самым низким тарифом, и как видите всё открывается 💁♂ // Олег Соколов