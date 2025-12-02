Рю и Чунь-Ли станут оперативниками: Call of Duty: Mobile встречает Street Fighter 6

Activision Blizzard и Capcom анонсировали неожиданный кроссовер между Call of Duty: Mobile и файтингом Street Fighter 6. Событие приурочено к пятилетию CODM и позволит игрокам в мобильной игре управлять культовыми бойцами из вселенной Street Fighter.

В рамках кроссовера в Call of Duty: Mobile появятся оперативники Рю, Чунь-Ли, Акума и Кэмми. Каждый из них сохранит фирменные боевые стили и визуальные черты, а также получит уникальные анимации для перемещений и атак. Кроме того, разработчики подготовили тематические косметические предметы, оружие и экипировку, вдохновлённые эстетикой Street Fighter 6, что добавит событиям особый колорит и ощущение файтинга в мире шутера.

Кроссовер стартует в середине декабря 2025 года и продлится ограниченное время. Точные даты завершения мероприятия пока не объявлены, но игроки уже активно обсуждают возможность собрать весь набор оперативников и уникальные предметы. Сотрудничество двух франшиз обещает стать одним из самых ярких событий года для фанатов CODM и Street Fighter.