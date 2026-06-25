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Call of Duty: Mobile 01.10.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.9 171 оценка

Шестой сезон Call of Duty: Mobile под названием Take Your Heart полностью посвятят Persona 5 Royal

Апчхий Апчхий

Компания Activision официально анонсировала запуск очередного крупного контентного обновления для мобильного шутера. Главной темой свежего патча станет масштабная коллаборация с популярной японской ролевой игрой от студии Atlus. Выход масштабного сезонного апдейта на операционных системах iOS и Android запланирован на второе июля текущего года.

Центральным элементом кроссовера станет интеграция вселенной jRPG непосредственно в режим королевской битвы. Во время матчей на карте Isolated начнут открываться аномальные зоны, оформленные в уникальном визуальном стиле Дворцов из оригинальной игры. Попадая туда, пользователи столкнутся с изменением интерфейса и будут отражать волны противников-теней ради получения ценных наград.

Помимо игровых событий, разработчики подготовили внушительный арсенал тематической косметики. В игре появятся наборы оперативников, позволяющие примерить образы Призрачных похитителей сердец, включая Джокера, Пантеру, Королеву и Фиалку. Дополнительно геймеры смогут разблокировать чертежи для оружия, скин для мотоцикла и уникальный рюкзак в форме кота Морганы.

Сам шестой сезон предложит игрокам свежий боевой пропуск, новый пистолет-пулемет FSS Hurricane и линейку зажигательных гранат. Любители сетевых соревнований также смогут опробовать мультиплеерный режим Throwable Frenzy, в котором перестрелки заменены на метание топоров.

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