Шестой сезон Call of Duty: Mobile под названием Take Your Heart полностью посвятят Persona 5 Royal

Компания Activision официально анонсировала запуск очередного крупного контентного обновления для мобильного шутера. Главной темой свежего патча станет масштабная коллаборация с популярной японской ролевой игрой от студии Atlus. Выход масштабного сезонного апдейта на операционных системах iOS и Android запланирован на второе июля текущего года.

Центральным элементом кроссовера станет интеграция вселенной jRPG непосредственно в режим королевской битвы. Во время матчей на карте Isolated начнут открываться аномальные зоны, оформленные в уникальном визуальном стиле Дворцов из оригинальной игры. Попадая туда, пользователи столкнутся с изменением интерфейса и будут отражать волны противников-теней ради получения ценных наград.

Помимо игровых событий, разработчики подготовили внушительный арсенал тематической косметики. В игре появятся наборы оперативников, позволяющие примерить образы Призрачных похитителей сердец, включая Джокера, Пантеру, Королеву и Фиалку. Дополнительно геймеры смогут разблокировать чертежи для оружия, скин для мотоцикла и уникальный рюкзак в форме кота Морганы.

Сам шестой сезон предложит игрокам свежий боевой пропуск, новый пистолет-пулемет FSS Hurricane и линейку зажигательных гранат. Любители сетевых соревнований также смогут опробовать мультиплеерный режим Throwable Frenzy, в котором перестрелки заменены на метание топоров.