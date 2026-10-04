Activision удалила материалы ИИ-декомпиляции Call of Duty: Modern Warfare 2

Волна проектов, в которых энтузиасты с помощью генеративного ИИ пытаются воссоздавать старые игры, столкнулась с первыми требованиями об удалении. За последнюю неделю сразу несколько подобных работ привлекли внимание правообладателей, а некоторые из них уже были закрыты.

Одним из самых заметных проектов стал Fallout: New York. Энтузиаст ChrisFirst продемонстрировал браузерную версию Fallout, созданную при помощи Claude Opus 5.5. Проект включал задания, диалоги, VATS, Пип-Бой и целый виртуальный город, причём автор утверждал, что здания, оружие, персонажи и звуки генерировались непосредственно кодом без использования оригинальных текстур и аудиофайлов.

Демонстрация Fallout: New York собрала миллионы просмотров, однако вскоре Bethesda направила автору претензию с требованием прекратить работу над проектом. После этого ChrisFirst закрыл его и удалил связанные материалы.

Похожая ситуация произошла с экспериментом Мориса Хоймана, который при помощи генеративного ИИ попытался декомпилировать PC-версию Call of Duty: Modern Warfare 2. По словам энтузиаста, одновременно над проектом работали 17 ИИ-агентов, которые занимались восстановлением исходной логики игры.

Хойман утверждал, что получившаяся версия уже запускалась, большинство ошибок удалось исправить, а сам он даже смог дойти до ядерного удара в игре. Однако Activision удалила видеозапись проекта из его публикации и заблокировала доступ к сайту, на котором размещался код. Позже разработчик также рассказал, что ИИ-агенты начали самостоятельно удалять его файлы.

Подобные эксперименты стали особенно популярны в последние недели благодаря так называемому «вайб-кодингу» — разработке программ при активном использовании генеративного ИИ вместо традиционного ручного написания значительной части кода. При этом некоторые известные проекты по декомпиляции игр создавались годами и требуют серьёзной ручной работы, поэтому нынешняя волна отличается прежде всего скоростью создания.

Первые удаления показывают, что крупные издатели не собираются спокойно наблюдать за массовым распространением подобных проектов, даже если авторы не используют оригинальные игровые файлы. В дальнейшем под требования правообладателей могут попасть и другие ИИ-декомпиляции, особенно если они получают широкую популярность в сети.