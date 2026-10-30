Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) может получить переиздание на современных консолях

Прошлым летом компания Activision выпустила порты Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops 2 для PlayStation и Xbox. Разработчики не стали делать полноценные ремастеры, а лишь слегка улучшили графику оригинальных игр под актуальные платформы.

Оглушительный коммерческий успех этих портов, судя по всему, подтолкнул американского издателя повторить успешный опыт с другой культовой частью шутера. Так, 1 октября австралийская классификационная комиссия присвоила возрастной рейтинг игре Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). В карточке проекта целевые платформы пока не указаны.

Официального анонса еще не было, и к информации стоит относиться с долей скептицизма, однако все указывает на то, что легендарная Modern Warfare 2 уже в скором времени может выйти на консолях текущего поколения.