Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) может появиться в Xbox Game Pass

Легендарный шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009 года) может в скором времени присоединиться к библиотеке Xbox Game Pass. Хотя официального подтверждения нет, пользователь обнаружил рекламный баннер на консоли, где фигурирует обложка именно этой классической части серии. Обсуждение началось после того, как пользователь Reddit под ником TypicalNarr поделился скриншотом рекламы подписки Xbox Game Pass Premium. Среди таких игр сервиса, как Sea of Thieves и Hogwarts Legacy, он заметил обложку оригинальной Modern Warfare 2 2009 года.

На данный момент эта игра никогда не была доступна в Game Pass, что делает её появление в официальной рекламе весьма подозрительным.

Хотя баннер выглядит аутентично, к этой информации стоит относиться с осторожностью.

Некоторые пользователи предполагают, что могла произойти путаница с Modern Warfare 2 2022 года из трилогии-ребута, которая уже есть в сервисе.

Тем не менее, фанаты давно надеются, что после покупки Activision компанией Microsoft в подписку начнут добавлять классические части Call of Duty, такие как World at War, Black Ops 2 и оригинальная Modern Warfare 3. Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 года считается одной из лучших игр в серии, известной своей насыщенной кампанией и культовой многопользовательской составляющей.

Её добавление в Game Pass позволило бы новому поколению игроков познакомиться с этой важной частью игровой истории.