Энтузиасты представили открытый движок IW4L для Call of Duty: Modern Warfare 2 полностью написанный нейросетью

На площадке GitHub появился открытый проект IW4L, представляющий собой независимый движок и среду выполнения для Call of Duty: Modern Warfare 2 образца 2009 года. Программа написана на языке Rust с использованием графического фреймворка Bevy и современного рендерера wgpu. Ключевой особенностью разработки стало официальное заявление автора под ником vladtrc о том, что весь исходный код проекта сгенерирован большой языковой моделью без ручного написания архитектуры человеком.

Созданная среда не распространяет защищенные авторским правом файлы, а напрямую считывает установленные ресурсы из библиотеки Steam. Помимо оригинальной Modern Warfare 2, движок способен подгружать локации, трехмерные модели, анимации и арсенал из Call of Duty: Modern Warfare 3, первой Black Ops и Black Ops 2. Разработчики переводят оригинальный байткод шейдеров Direct3D 9 Shader Model 3 в кроссплатформенный формат WGSL, а сетевой стек построен на базе протоколов UDP и QUIC с полной серверной симуляцией матча.

В рамках первых публичных сетевых тестов участники столкнулись с целой россыпью технических проблем ранней альфа-версии. Пользовательский интерфейс лобби периодически намертво зависал, из-за чего игрокам приходилось принудительно перезапускать клиент. На классической карте Highrise управляемые ракеты переносного комплекса Javelin вылетали с неестественным замедлением и сбоями траектории, вызванный ящик с припасами намертво застревал на невидимой коллизии в воздухе, а сетевой код периодически сбрасывал сессии из-за переполнения очереди входящих пакетов.

Я создал лаунчер, сетевую часть и логику трансляции шейдеров, но у меня заканчиваются токены и подписки на нейросети. Каждый может подключиться, обнаружить проблему, попросить языковую модель ее исправить и затем протестировать результат.

- vladtrc, ведущий разработчик проекта IW4L

Во время матчей на локации Radiation игроки также зафиксировали визуальные аномалии импортированных моделей. Персонажи из Black Ops отображали искаженную геометрию лиц на близкой дистанции, оружие теряло нативные звуки выстрелов, а статичное перекрестие прицела у автомата AK-74u складывалось в форму, напоминающую запрещенную символику. Интерактивные элементы окружения вроде массивных бронированных створок бункера открывались только после ручной правки скриптов GSC, синтаксис которых в разных поколениях серии заметно отличается.

Вопрос юридической безопасности остается одной из главных тем в сообществе. Ранее компания Activision разослала требования о прекращении деятельности авторам аналогичных фанатских клиентов IW4x и SM2, что привело к их немедленному закрытию. Участники тестирования рассчитывают на то, что проект сумеет избежать блокировок, поскольку дистрибутив не распространяет чужую интеллектуальную собственность и требует наличия легально приобретенных копий шутера.

На текущий момент проект обновлен до версии v0.1.0-demo.10, куда вошли браузер пользовательских серверов, переработанная физика падений, про-версии базовых перков, привязка нативных рук бойцов под все семейства вооружения и базовый искусственный интеллект для ботов. Среда выполнения находится в стадии активного тестирования, а весь исходный код распространяется под свободной лицензией Apache 2.0.