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Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) 10.11.2009
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
9.1 7 005 оценок

Инде Наварретт получила от фанатов редкую коллекционную копию CoD: Modern Warfare 2 - и пообещала сохранить подарок

AceTheKing AceTheKing

Звезда фильма "Обсессия" Инде Наварретт, известная также своей страстью к игровой серии Call of Duty, рассказала на мероприятии Fanatics Fest о самом необычном подарке в своей жизни - фанаты преподнесли ей запечатанную коллекционную версию Call of Duty: Modern Warfare 2, которая является одним из самых редких экземпляров игры на сегодняшний день.

Актриса призналась, что была потрясена такой щедростью и сразу заверила, что никогда не продаст этот ценный подарок, несмотря на его высокую коллекционную стоимость, поскольку он имеет для неё огромную сентиментальную ценность.

Наварретт также поделилась, что познакомилась с франшизой благодаря старшему брату, который посадил её за Modern Warfare 2, когда ей было всего семь или восемь лет, и с тех пор Call of Duty остаётся одной из её любимых игровых серий, что делает этот подарок особенно значимым для неё.

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Комментарии:  24
Ваш комментарий
QueasyRush

сразу видно рот рабочий

29
Dunovo

Страшная шо пидец

16
CarefulQasim Ali

Как же она уже надоела!

13
NeoAsterix

бабам достаточно иметь внешку и сиськи, а пацанам такого внимания и благ нет

12
goodneighbor

как же зае*$ли симпы, возвышающие на пьедестал любую посредственную розетку, из-за них, уродов конченных, б*бы потеряли все берега и совсем ох$*ли в край.

11
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