Инде Наварретт получила от фанатов редкую коллекционную копию CoD: Modern Warfare 2 - и пообещала сохранить подарок

Звезда фильма "Обсессия" Инде Наварретт, известная также своей страстью к игровой серии Call of Duty, рассказала на мероприятии Fanatics Fest о самом необычном подарке в своей жизни - фанаты преподнесли ей запечатанную коллекционную версию Call of Duty: Modern Warfare 2, которая является одним из самых редких экземпляров игры на сегодняшний день.
Актриса призналась, что была потрясена такой щедростью и сразу заверила, что никогда не продаст этот ценный подарок, несмотря на его высокую коллекционную стоимость, поскольку он имеет для неё огромную сентиментальную ценность.
Наварретт также поделилась, что познакомилась с франшизой благодаря старшему брату, который посадил её за Modern Warfare 2, когда ей было всего семь или восемь лет, и с тех пор Call of Duty остаётся одной из её любимых игровых серий, что делает этот подарок особенно значимым для неё.
сразу видно рот рабочий
Страшная шо пидец
Как же она уже надоела!
бабам достаточно иметь внешку и сиськи, а пацанам такого внимания и благ нет
как же зае*$ли симпы, возвышающие на пьедестал любую посредственную розетку, из-за них, уродов конченных, б*бы потеряли все берега и совсем ох$*ли в край.