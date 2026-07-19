Инде Наварретт получила от фанатов редкую коллекционную копию CoD: Modern Warfare 2 - и пообещала сохранить подарок

Звезда фильма "Обсессия" Инде Наварретт, известная также своей страстью к игровой серии Call of Duty, рассказала на мероприятии Fanatics Fest о самом необычном подарке в своей жизни - фанаты преподнесли ей запечатанную коллекционную версию Call of Duty: Modern Warfare 2, которая является одним из самых редких экземпляров игры на сегодняшний день.

Актриса призналась, что была потрясена такой щедростью и сразу заверила, что никогда не продаст этот ценный подарок, несмотря на его высокую коллекционную стоимость, поскольку он имеет для неё огромную сентиментальную ценность.

Наварретт также поделилась, что познакомилась с франшизой благодаря старшему брату, который посадил её за Modern Warfare 2, когда ей было всего семь или восемь лет, и с тех пор Call of Duty остаётся одной из её любимых игровых серий, что делает этот подарок особенно значимым для неё.