Как зарождалась легенда: В сети всплыли редчайшие концепт-арты оригинальной Modern Warfare 2

Для фанатов «старой школы» Call of Duty сегодня настоящий праздник. В сети появились редчайшие концепт-арты оригинальной Modern Warfare 2, датированные 2008 годом — временем, когда студия Infinity Ward только закладывала фундамент для одного из самых успешных шутеров в истории.



Эти изображения позволяют заглянуть «за кулисы» разработки и увидеть, как рождались идеи для миссий, которые позже стали культовыми. На артах запечатлены ранние видения ключевых моментов кампании:

«Ни слова по-русски» (No Russian): Наброски самой скандальной и обсуждаемой миссии в истории франшизы, передающие мрачную атмосферу аэропорта.

Наброски самой скандальной и обсуждаемой миссии в истории франшизы, передающие мрачную атмосферу аэропорта. «Командный игрок» (Team Player): Ранние визуализации хаоса в Афганистане, которые позже превратились в динамичное вступление для рейнджеров.

Ранние визуализации хаоса в Афганистане, которые позже превратились в динамичное вступление для рейнджеров. «Исход» (Exodus): Концепты пригородных сражений в США, где война пришла прямо к порогу обычных домов.

Удивительно видеть, насколько точно итоговая игра 2009 года передала ту эстетику и масштаб, которые художники задумывали еще за год до релиза. Эти работы напоминают нам, почему оригинальная трилогия Modern Warfare до сих пор считается эталоном постановки и атмосферы в жанре военных симуляторов.

Для многих игроков эти арты — не просто картинки, а возможность вспомнить те эмоции, которые они испытали при первом прохождении шедевра от «золотого состава» Infinity Ward.