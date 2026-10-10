Моддер портировал шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 на iOS с помощью искусственного интеллекта

Разработчик под псевдонимом MarkusSela представил проект IW4 Pocket, представляющий собой неофициальный перенос шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 года на мобильную платформу iOS. В основе порта лежит открытый движок IW4L, созданный на языке Rust с использованием фреймворка Bevy и графического API Metal. Мобильный клиент не содержит собственных игровых ассетов и функционирует исключительно как интерпретатор оригинальных файлов легальной копии для ПК из сервиса Steam.

Хотелось проверить, насколько далеко агент искусственного интеллекта способен зайти в реальной задаче портирования. Руководство процессом и тесты проводились вручную, а чтение репозитория, написание кода и отладку выполняла модель.

- MarkusSela, разработчик проекта IW4 Pocket

Ключевой особенностью создания модификации стало широкое применение нейросетей. Автор проекта рассказал на площадке Reddit, что практически всю кодовую базу, адаптацию сторонних библиотек и устранение критических сбоев выполнила языковая модель Claude от компании Anthropic. Энтузиаст выступал в роли тестировщика и постановщика задач, запуская сборку пакетов через инструмент GitHub Actions на серверах под управлением macOS и отправляя отчеты об ошибках обратно нейросети.

В процессе адаптации исходного кода нейросети пришлось решить множество специфических проблем мобильной платформы от Apple. Модель переписала логику взаимодействия с графическим интерфейсом Metal, вызывавшую сбои в основном потоке, убрала несовместимый инструмент выбора файлов и разработала специальный программный мост для системного фреймворка GameController. Это позволило внедрить в проект полноценную работу физических геймпадов, включая DualShock 4 от консоли PlayStation 4.

Главным барьером для мобильного шутера стали жесткие системные ограничения оперативной памяти. На устройствах уровня iPhone 13 Pro Max система выделяет приложению около 3 ГБ памяти, в результате чего процесс принудительно завершается еще на этапе компиляции шейдеров при попытке загрузить классическую локацию mp_rust. Однако на аппаратах вроде iPhone 17 Pro Max, где операционная система предоставляет около 6 ГБ памяти, энтузиастам уже удалось успешно запустить матчи против ботов без критических вылетов.

Для решения проблемы с нехваткой памяти в свежей сборке 0.3.0 автор внедрил динамические профили устройств. Движок самостоятельно анализирует объем доступных ресурсов и автоматически снижает нагрузку, отключая кэширование карт, снижая число параллельных потоков компиляции шейдеров и задействуя аппаратное сжатие текстур формата BC на процессорах линейки Apple A17 Pro и новее.

Установка IW4 Pocket осуществляется в обход каталога App Store через утилиту SideStore. Для запуска шутера требуются оригинальные файлы с подпапкой zone, а управление в сетевых матчах пока доступно исключительно через внешние контроллеры, так как сенсорный ввод поддерживается только в интерфейсе меню.