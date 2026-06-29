Оригинальные Call of Duty: Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3 получат порты для PS4 и PS5

Новые утечки намекают на то, что ещё две классические игры Call of Duty получат порты на современные консоли. Утечка последовала за подтверждением того, что Activision выпускает порты двух других игр Call of Duty — Black Ops и Black Ops 2.

Activision шокировала фанатов, официально подтвердив широко обсуждаемые порты первых двух игр Call of Duty: Black Ops. Игровой гигант будет сотрудничать с Iron Galaxy, чтобы выпустить классические игры Black Ops. на PS4 и PS5, переиздание игр запланировано на июль. Activision подтвердила, что версии Black Ops и Black Ops 2 для PS4 и PS5 будут прямыми портами, а не ремастерами, и, вероятно, не будут содержать существенных улучшений графики или игрового процесса, за исключением возможного масштабирования до разрешения 1080p. Теперь ещё больше игр Call of Duty могут триумфально вернуться на платформы Sony.

Новые обновления в известной базе данных обновлений PS4 Orbis Patches намекают на потенциальные переиздания двух игр Modern Warfare. Утечка показывает списки версий Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3 для PS4, предполагая, что Activision, возможно, готовится выпустить порты обеих игр. Даты создания патчей 1.02 также относятся к июлю 2025 года, что предполагает, что Activision, возможно, планировала портирование обеих игр Call of Duty. Уже больше года. Activision официально не комментировала утечки информации о портах Modern Warfare, и сами утечки не дают никаких подсказок о возможном сроке релиза.

Хотя информация о портах Modern Warfare 2 и Modern Warfare 3 ограничена, предстоящие переиздания Black Ops могут дать некоторые подсказки об этих играх. Обе игры Black Ops будут продаваться по отдельности в PlayStation Store за 40 долларов и в комплекте за 80 долларов, при этом предполагаемые порты Modern Warfare, вероятно, будут продаваться по аналогичным ценам после своего релиза. DLC для двух игр Black Ops также продаются отдельно в PlayStation Store, каждый пакет стоит 10 долларов отдельно или 30 долларов за сезонный абонемент Black Ops 2. Эти порты, вероятно, также не будут содержать каких-либо существенных улучшений по сравнению с оригинальными версиями для PS4 и PS5.