По слухам, классическая Call of Duty: Modern Warfare 2 появится в Xbox Game Pass

Xbox Game Pass готовится пополнить свою библиотеку классической игрой — Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009). Это не ремейк 2022 года, а оригинальная версия легендарного шутера.

По данным Xbox Era, игра появится в сервисе в марте или апреле. Insider Gaming подтверждает эту информацию, однако пока неясно, будет ли доступна только кампания или полная версия с мультиплеером.

Modern Warfare 2 станет первой классической частью Call of Duty в Game Pass. До этого в подписке появились только Call of Duty: Black Ops 6 и Modern Warfare 3 (2023).