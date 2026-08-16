Разработчик декомпилирует оригинальную Call of Duty: Modern Warfare 2 с помощью нейросетей

Энтузиаст и разработчик Морис Хойманн под ником momo5502 практически полностью декомпилировал исходный код культового шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 года выпуска. Созданный билд уже дошел до стабильного запуска и корректно отрисовывает главное меню игры. По словам автора, на текущем этапе в коде еще остаются недочеты, однако проект стремительно движется к завершению.

Для процесса декомпиляции Хойманн использует консольный интерфейс Claude Code CLI от компании Anthropic. Восстановление названий функций и отладочных символов не потребовало генерации случайных имен благодаря изучению общедоступных баз данных, ранних альфа-версий шутера для консоли Xbox 360 и не очищенных от технической информации исполняемых файлов для macOS.

Применение нейросетей в столь комплексных задачах сопряжено с ощутимыми затратами. Хойманн подчеркнул, что процесс декомпиляции крайне быстро сжигает токены, из-за чего даже расширенная подписка Claude Max работает на пределе лимитов. В связи с этим перенос методики на более современные и объемные проекты вроде Call of Duty: Black Ops 3 может потребовать краудфандинга для оплаты вычислительных мощностей искусственного интеллекта.

Наличие декомпилированного исходного кода позволит энтузиастам перенести классическую игру на не поддерживаемые ранее устройства. Хойманн подтвердил планы по созданию нативных портов Call of Duty: Modern Warfare 2 под процессоры с архитектурой ARM, а также для мобильных устройств под управлением операционной системы Android.

Схожий путь уже прошла 1 часть подсерии Call of Duty: Black Ops. Исходный код ее сетевого режима был полностью декомпилирован сообществом в рамках открытого проекта KisakBlack, авторы которого также использовали нейросети для оптимизации и исправления критических ошибок старого движка.

Главным препятствием для дальнейшего развития подобных проектов остается жесткая юридическая политика правообладателей. Корпорация Activision регулярно направляет требования о прекращении разработки создателям неофициальных клиентов, как это ранее произошло с масштабным фанатским проектом sm2, над которым также работал Хойманн.