Ровно 15 лет назад вышла Call of Duty: Modern Warfare 2

Хотя Call Of Duty была популярна с момента своего появления в 2003 году, она не всегда была гигантом. Большим событием, изменившим правила игры, стала Call Of Duty 4: Modern Warfare 2007 года, которая сменила типичный сеттинг Второй мировой войны на современный экшен с актуальной остротой. Изменение стиля вывело Call Of Duty в высшую лигу, продав более 15 миллионов копий.
Если Modern Warfare представляет собой поворотный момент для Call Of Duty в плане дизайна, успех ее сиквела закрепил за ней статус крупнейшего шутера от первого лица в мире. Помимо самой игры, повышенное ожидание Modern Warfare 2 стало культурным событием, сделавшим франшизу нарицательной.
Как и Grand Theft Auto, выход Call Of Duty в мейнстрим во многом был обусловлен полемикой. После жуткой сцены с ядерной бомбой в Modern Warfare сиквел затронул другие страхи с помощью своей ныне печально известной миссии "Ни слова по-русски", где игроки берут на себя роль тайного агента ЦРУ, который участвует в теракте в российском аэропорту.
Уровень предлагает игрокам стрелять в мирных жителей вместе с русскими террористами (которые скрывают свои личности, чтобы повесить это на Америку, отсюда и указание «не говорить по-русски»). Вы можете не стрелять в мирных жителей, если хотите, и выступать в роли пассивного наблюдателя бессмысленной резни, но это похоже на отговорку для того, что легко могло бы стать неинтерактивной кат-сценой.
Что поражает в игре Modern Warfare 2 сегодня, так это то, насколько современным по-прежнему кажется игровой процесс. Call Of Duty с тех пор внесла небольшие изменения в формулу, добавив механику вседвижения в Black Ops 6, но это все тот же тщательно отполированный шаблон, в который мы играли во всех 15 (да, действительно) основных играх, выпущенных за последние 15 лет.
И в общем то были потом ещё колды на уровне, но ничего лучше так и не сделали // Александр Ковалёв
мусорная колда же
Лучшая часть, в которой у разрабов еще хватило яиц сделать антегонистом американца
Black Ops 2 был очень крутым в свое время.
Та не, там про будущее уже пошло. Игра норм, но слабее первой части
Кстати помню в той самой миссии в аэропорту - можно вообще не стрелять, либо стрелять в воздух - Колда с элементами РПГ ;)
Драйвовый был мультиплеер в 9-10 годы, посчастливилось застать то воемя, ещё и BFBC2 был разрывной.
То время, когда ещё Infinity Ward умели а CoD
Когда Колда ещё не умерла.