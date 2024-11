Ровно 15 лет назад вышла Call of Duty: Modern Warfare 2

Хотя Call Of Duty была популярна с момента своего появления в 2003 году, она не всегда была гигантом. Большим событием, изменившим правила игры, стала Call Of Duty 4: Modern Warfare 2007 года, которая сменила типичный сеттинг Второй мировой войны на современный экшен с актуальной остротой. Изменение стиля вывело Call Of Duty в высшую лигу, продав более 15 миллионов копий.

Если Modern Warfare представляет собой поворотный момент для Call Of Duty в плане дизайна, успех ее сиквела закрепил за ней статус крупнейшего шутера от первого лица в мире. Помимо самой игры, повышенное ожидание Modern Warfare 2 стало культурным событием, сделавшим франшизу нарицательной.

Как и Grand Theft Auto, выход Call Of Duty в мейнстрим во многом был обусловлен полемикой. После жуткой сцены с ядерной бомбой в Modern Warfare сиквел затронул другие страхи с помощью своей ныне печально известной миссии "Ни слова по-русски", где игроки берут на себя роль тайного агента ЦРУ, который участвует в теракте в российском аэропорту.

Уровень предлагает игрокам стрелять в мирных жителей вместе с русскими террористами (которые скрывают свои личности, чтобы повесить это на Америку, отсюда и указание «не говорить по-русски»). Вы можете не стрелять в мирных жителей, если хотите, и выступать в роли пассивного наблюдателя бессмысленной резни, но это похоже на отговорку для того, что легко могло бы стать неинтерактивной кат-сценой.

Что поражает в игре Modern Warfare 2 сегодня, так это то, насколько современным по-прежнему кажется игровой процесс. Call Of Duty с тех пор внесла небольшие изменения в формулу, добавив механику вседвижения в Black Ops 6, но это все тот же тщательно отполированный шаблон, в который мы играли во всех 15 (да, действительно) основных играх, выпущенных за последние 15 лет.