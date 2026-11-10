Самолёт эвакуировали в аэропорту Калифорнии: игру в Call of Duty приняли за угрозу взрыва

Разговор по FaceTime геймера в Call of Duty, случайно услышанный на борту самолёта в международном аэропорту Онтарио (округ Инленд-Эмпайр, Калифорния), привёл к эвакуации и задержанию одного человека в воскресенье вечером, сообщает полиция.
Незадолго до 22:00 полицейское управление Онтарио сообщило, что пассажир рейса Frontier Airlines, ожидавшего вылета, услышал слова «бомба» и «взрыв» и доложил об услышанном экипажу.
После этого началась эвакуация - как самолёта, так и восточного крыла терминала 2 аэропорта.
В результате инцидента один человек был задержан. Пока его удерживали, он объяснил, что разговаривал по FaceTime с другом, играя в онлайн-игру Call of Duty. Популярнейшая игровая франшиза симулирует войну с реалистичными звуками стрельбы и взрывов - по словам пассажира, слова «бомба» и «взрыв» он использовал, описывая свой игровой процесс.
Службы, проводившие осмотр самолёта, не обнаружили бомбы или взрывного устройства и заключили, что преступление совершено не было.
Все пассажиры, включая задержанного, вернулись на борт для вылета. Дополнительных деталей пока нет; пункт назначения рейса не уточняется.
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Эм, на картинке не тот ли момент, когда ты выходишь в русском а