Самолёт эвакуировали в аэропорту Калифорнии: игру в Call of Duty приняли за угрозу взрыва

Разговор по FaceTime геймера в Call of Duty, случайно услышанный на борту самолёта в международном аэропорту Онтарио (округ Инленд-Эмпайр, Калифорния), привёл к эвакуации и задержанию одного человека в воскресенье вечером, сообщает полиция.

Незадолго до 22:00 полицейское управление Онтарио сообщило, что пассажир рейса Frontier Airlines, ожидавшего вылета, услышал слова «бомба» и «взрыв» и доложил об услышанном экипажу.

После этого началась эвакуация - как самолёта, так и восточного крыла терминала 2 аэропорта.

В результате инцидента один человек был задержан. Пока его удерживали, он объяснил, что разговаривал по FaceTime с другом, играя в онлайн-игру Call of Duty. Популярнейшая игровая франшиза симулирует войну с реалистичными звуками стрельбы и взрывов - по словам пассажира, слова «бомба» и «взрыв» он использовал, описывая свой игровой процесс.

Службы, проводившие осмотр самолёта, не обнаружили бомбы или взрывного устройства и заключили, что преступление совершено не было.

Все пассажиры, включая задержанного, вернулись на борт для вылета. Дополнительных деталей пока нет; пункт назначения рейса не уточняется.