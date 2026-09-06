Спустя 17 лет Activision наконец-то закрыла опасные уязвимости RCE в Modern Warfare 2 на ПК

Activision наконец-то выпустила долгожданное обновление для ПК-версии Call of Duty: Modern Warfare 2, вышедшей в 2009 году. Патч устраняет все известные уязвимости удалённого выполнения кода (RCE), которые годами представляли серьёзную угрозу для игроков.

Эксплойты RCE позволяли злоумышленникам загружать вредоносное ПО во время многопользовательских сессий, а в некоторых случаях — полностью захватывать контроль над компьютером жертвы. Для владельцев ПК-версии это исправление стало настоящим облегчением после многих лет риска.

В заявлении для Windows Central представители Activision подтвердили, что команда устранила все известные уязвимости и продолжает работу над поддержкой старых игр.

«В обновлении, выпущенном на этой неделе, устранены все известные уязвимости в Modern Warfare 2. Команда продолжает поддерживать наши старые игры, и в ближайшее время выйдут дополнительные обновления. Мы призываем всех, кому известны дополнительные проблемы, сообщать о них через портал Activision Bug Bounty», — говорится в заявлении издателя.

Однако обратно совместимые версии игры на консолях (например, на Xbox) пока остаются уязвимыми. Activision заверила, что аналогичные исправления для них «появятся скоро». Проблема в том, что обратная совместимость автоматически переносит все уязвимости старых консолей на новые, поэтому владельцам Xbox придётся подождать отдельного патча.

С выходом этого обновления вероятность столкнуться с читами и вредоносными атаками в Modern Warfare 2 на ПК должна значительно снизиться или даже полностью исчезнуть. Activision призывает игроков сообщать о любых оставшихся проблемах через портал Bug Bounty.