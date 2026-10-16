В Call of Duty: Modern Warfare 2 запустили кроссплей между PC, PS3 и Xbox 360 - попробовать можно до 21 октября

Поклонники оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 2 нашли способ объединить игроков на PC, PlayStation 3 и Xbox 360 в общих мультиплеерных матчах. Проект Classics запустил открытую альфа-версию кроссплатформенных серверов, причём для подключения не требуются модификации игры или взломанные консоли. По заявлению команды, система также предусматривает защиту от читеров и модерацию.

Сейчас доступны рейтинговые матчи в формате 4 на 4 с режимами Search & Destroy, Demolition, Capture the Flag и Headquarters. Игроки могут пройти шесть рангов — от Bronze до Master. За победы начисляются рейтинговые очки, а за поражения они списываются. Пока участники ждут начала игры, им доступны разминочные матчи.

Разработчики утверждают, что следят за безопасностью серверов и оперативно устраняют обнаруженные уязвимости. По словам участника команды Shawstin, игровые данные проходят через выделенный сервер, что позволяет быстрее выявлять возможные эксплойты и исправлять их. При этом технические подробности реализации кроссплея команда пока раскрыла не полностью.

Подключение зависит от платформы. На PS3 необходимо указать адрес 136.55.43.79 в качестве основного и дополнительного DNS, после чего запустить игру и начать поиск матча. Владельцам Xbox 360 нужно найти игрока с геймертегом Classicsgg и выбрать подключение к уже идущей сессии. На PC достаточно перейти по специальной ссылке Classics, которая запускает игру и подключает пользователя к лобби. Поддерживаются также эмуляторы.

Открытая альфа продлится до 21 октября 2026 года. Однако для участия на PC требуется платная подписка в Discord: организаторы объясняют это тем, что такая система усложняет возвращение заблокированных читеров и помогает финансировать серверы. Кроме того, $2 с каждой подписки направляются в призовой фонд рейтингового сезона. Таким образом, спустя годы после выхода Modern Warfare 2 игроки получили возможность попробовать мультиплеер вместе с пользователями других платформ — пусть пока и в рамках ограниченного тестирования.