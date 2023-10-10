В Call of Duty появился уникальный бандл, который оценят фанаты олдскульных шутеров

Компания Activision продолжает удивлять своими кроссоверами в Call of Duty. На этот раз разработчики не собираются добавлять в игру что-то из фильмов, поп-культуры или игр с других жанров. Новый кроссовер объединяет популярную франшизу с легендарной серией шутеров Doom. Игроки уже сейчас могут приобрести уникальный бандл, который даже заменяет оригинальные анимации в Call of Duty.
Кроссовер уже доступен в рамках сетевого шутера Call of Duty: Modern Warfare 2 и бесплатной королевской битвы Warzone. Бандл по мотивам Doom содержит несколько новых косметических предметов для игроков и станет отличным дополнением к событию The Haunting, которое начнется в конце этого месяца. Набор обойдется игрокам в 1800 очков COD, куда войдут два уникальных скина для оружия. Игроки получат бензопилу и фирменный дробовик из Doom. Вместе с этим они будут обладать анимациями, которые имитируют олдскульные шутеры.
Игроки также получат экран с оружием Doomguy, амулет Doom, наклейки Cacodemon и Slayer, экран загрузки Doom и четыре новые эмблемы. Также этот набор будет доступен на релизе в Call of Duty: Modern Warfare 3. Выход нового шутера на ПК и консолях состоится 10 ноября.
Колду уже испоганили, куда ещё больше???