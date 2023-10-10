В Call of Duty появился уникальный бандл, который оценят фанаты олдскульных шутеров

Вторая часть берет начало спустя нескольких лет после событий Call of Duty 4: Modern Warfare. Корнем зла же в MW 2 стали русские террористы.

Ладно, в сторону эту ненужную этническую подоплеку – гораздо интересней узнать, что изменилось в геймплее со времен первого Modern Warfare. А изменилось не так и мало – одиночная кампания прибавила в продолжительности и обходит своего прародителя по числу геймплейных часов, миссии стали более «открытыми» и нелинейными, а пововевать придется не только на просторах русских гор, но и в Афганистане и Рио-де-Жанейро. Наконец-таки исправлен постоянный респаун врагов, ввергавший слабых духом в отчаяние, и даже больше – при желании игрок может пройти часть миссий, оставаясь незамеченным и использую технику бесшумного перемещения и ломания шейных позвонков.

Враги тоже время зря не теряли – у них появились пуленепробиваемые щиты и передвижные турели, поливающие свинцом главного героя. В онлайновой части пока что одно радикальное изменение – скачивать вручную патчи теперь не нужно, игра сама ищет обновления и автоматически устанавливает их. Ложечка дегтя – «кооператива» для одиночной кампании не предусмотрено. Впрочем, отдельные миссии пройти на пару с друзьями все-таки можно.