Call of Duty: Modern Warfare (2019) переживает всплеск популярности благодаря 90% скидке

Call of Duty: Modern Warfare (2019) неожиданно снова оказался в центре внимания игроков. Причиной стал крупная распродажа в Steam, во время которого игра получила скидку 90%.
На фоне акции онлайн проекта резко вырос — число одновременно играющих пользователей превысило 40 тысяч. Это оказалось больше, чем у современных частей серии, которые запускаются через приложение Call of Duty HQ.
Для сравнения, совокупная аудитория новых проектов франшизы, включая Call of Duty: Black Ops 7 и Call of Duty: Warzone, в тот же момент составляла около 25 тысяч игроков.
Дополнительный интерес к игре подогрел и уикенд с двойным опытом, объявленный разработчиками из Infinity Ward.
Напомним, что Modern Warfare стала одной из ключевых частей серии. Релиз 2019 года фактически перезапустил направление франшизы: игра принесла полноценный кроссплей между платформами, а также заложила основу для появления Warzone и обновлённой киберспортивной лиги Call of Duty.
Лучший шутер, Контэр Страйку есть чему поучиться у Колоды.
Нуу это все таки лучшая онлайн версия КОД
Да кому этот шутер с устаревшей формулой нужен, в бородатые дни от него текла школота, а сейчас типичный конвейер с устаревших ассетов
Легко и непринужденно обошли по онлайну свежий проект Корзины Гелия, ему бы тоже 90% скинуть, глядишь, подтянутся люди. Хотя, даже в таком случае он уступит какой-нить гаче "The Seven Deadly Sins: Origin", в которую больше людей играет.