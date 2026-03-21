Call of Duty: Modern Warfare (2019) переживает всплеск популярности благодаря 90% скидке

Call of Duty: Modern Warfare (2019) неожиданно снова оказался в центре внимания игроков. Причиной стал крупная распродажа в Steam, во время которого игра получила скидку 90%.

На фоне акции онлайн проекта резко вырос — число одновременно играющих пользователей превысило 40 тысяч. Это оказалось больше, чем у современных частей серии, которые запускаются через приложение Call of Duty HQ.

Для сравнения, совокупная аудитория новых проектов франшизы, включая Call of Duty: Black Ops 7 и Call of Duty: Warzone, в тот же момент составляла около 25 тысяч игроков.

Дополнительный интерес к игре подогрел и уикенд с двойным опытом, объявленный разработчиками из Infinity Ward.

Напомним, что Modern Warfare стала одной из ключевых частей серии. Релиз 2019 года фактически перезапустил направление франшизы: игра принесла полноценный кроссплей между платформами, а также заложила основу для появления Warzone и обновлённой киберспортивной лиги Call of Duty.