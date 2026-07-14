Исполнитель роли капитана Прайса из Call of Duty появился в "Доме дракона"

Актер Барри Слоун сыграл сира Адриана Редфорта

Актер Барри Слоун, известный игрокам по роли капитана Джона Прайса в серии Call of Duty: Modern Warfare, появился в новом эпизоде «Дома дракона». На это обратили внимание профильные издания и зрители после выхода серии. Об участии Барри Слоуна в третьем сезоне сериала стало известно еще в апреле.

В сериале Слоун сыграл сира Адриана Редфорта — рыцаря дома Редфортов и одного из гвардейцев королевы Рейниры Таргариен. Его персонаж входит в Королевскую гвардию и остается верен Рейнире во время Танца драконов, защищая ее право на Железный трон.

Хотя в «Доме дракона» Слоун сменил современную военную экипировку на рыцарские доспехи, зрители отмечают, что актер сохранил ту же харизматичную и уверенную манеру, благодаря которой его образ капитана Прайса стал одним из самых узнаваемых в серии Call of Duty.