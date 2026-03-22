Modern Warfare (2019) по суточному онлайну опередила Black Ops 7 и почти сравнялась с Battlefield 6

И Call of Duty, и Battlefield, считавшиеся лидерами в жанре FPS, не смогли добиться успеха в прошлом году, и большая часть внимания была переключена на другие игры, такие как Arc Raiders. Battlefield 6 должна была стать возвращением к истокам серии, но EA не смогла воспользоваться ажиотажем. Call of Duty Black Ops 7 стала переломным моментом для фанатов, которые разочаровались в серии из-за её чрезмерной «нелепости» и однообразия.

Чтобы оценить успех обеих этих игр в жанре FPS, стоит отметить, что Call of Duty Modern Warfare (2019), которой уже 7 лет, превосходит Black Ops 7 и почти сравнялась с Battlefield 6 по количеству игроков за сутки. В Modern Warfare (2019) за сутки сыграло чуть более 61 000 человек, что больше, чем у Black Ops 7 – 45 157. Показатели Battlefield 6 чуть лучше – 65 287 человек.

За последние 24 часа Modern Warfare (2019) достигла своего первого в истории пика в 61 667 игроков благодаря 90% скидке. Ранее количество игроков было привязано к Warzone, поэтому пик сейчас выглядит таким низким.

Modern Warfare (2019) широко известна тем, что переосмыслила серию, сделав её более аутентичной военной игрой, тесно связанной с концепцией Call of Duty. Фактически, это единственная запоминающаяся игра в серии за довольно долгое время.

К сожалению, после этой части серия потеряла свою динамику. Теперь Activision планирует начать все заново с новой субфраншизой, которая, как сообщается, будет представлена ​​в 2027 году. Что касается Battlefield 6, игра не смогла добиться успеха даже с новым сезоном; RedSec тоже не сильно повлиял на ситуацию.