За экранизацию Call of Duty взялись авторы "Йеллоустоуна" и "Хэнкока"

После покупки прав на экранизацию Call of Duty, одной из крупнейших видеоигровых серий в мире, студия Paramount Skydance выбила двух кинематографистов высшего класса. Как сообщает Deadline, над проектом будут работать режиссёр Питер Берг («Хэнкок», «Глубоководный горизонт») и сценарист Тейлор Шеридан — создатель популярнейшего сериала «Йеллоустоун».

Дуэт разделит сценарные и продюсерские обязанности, а Берг выступит постановщиком. Ранее они вместе работали над неовестернами «Ветренная река» и «Любой ценой», который принёс Шеридану номинацию на сценарный «Оскар». Среди продюсеров также значится постоянный соавтор Шеридана Дэвид Глассер. Сроки производства и релиза фильма пока не уточняются, как и сюжетные подробности.

Фильм по Call of Duty обещает стать одним из последних проектов Шеридана в совместном производстве с Paramount. Ранее сообщалось, что сценарист и шоураннер покинет студию в 2028 году, а после перейдёт в NBCUniversal.