11 000 подписчиков за один стрим - пользователи поддержали Nickmercs после его критики пропаганды LGBT среди детей

7 июня Nickmercs, пожалуй, один из самых популярных стримеров в этом бизнесе, опубликовал в Twitter призыв прекратить пропаганду ЛГБТ среди детей, который быстро обернулся против него самого. Этот комментарий привел к тому, что фирменный набор оператора Ника был изъят из магазина Call of Duty спустя всего несколько дней после его выхода.
Это положило начало целой серии событий, в ходе которых создатели контента выступили в знак солидарности с Ником Мерксом или против него. Например, TimTheTatman попросил, чтобы его собственный набор был удален из магазина Call of Duty, встав плечом к плечу со своим давним другом Nickmercs.
Но теперь, после почти двухнедельного перерыва, Nickmercs вернулся на Twitch, и во время своей первой трансляции он увидел ошеломляющую поддержку со стороны сообщества.
В заявлении, опубликованном вскоре после "инцидента", Nickmercs объяснил, что он не собирается извиняться или брать свои слова обратно и что он твердо стоит на своем заявлении - но он объяснил, какие чувства за ним стоят.
Вчера вечером Ник вернулся на Twitch, проведя трансляцию Fortnite и Apex Legends - основных игр для 32-летней суперзвезды стриминга. Во время трансляции NICKMERCS набрал почти 30 000 зрителей, а за 8 часов трансляции он собрал 11 000 платных подписок.
В качестве реакции на эти цифры Nickmercs написал в Twitter:
Любовь и поддержка значат очень много, спасибо. Они стреляли и чертовски промахивались. Поезд продолжает движение
В широком, открытом мире создания контента и потокового вещания, это лишь вопрос времени, когда очередной скандал сменит этот, затем другой скандал сменит тот, а затем слухи разрушат все, что было до этого... Такова природа бизнеса, и как бы плохо это ни было для некоторых создателей, похоже, что Nickmercs пережил свою бурю и особо не пострадал.
есть еще адекватные люди значит!
Смешно. Если их всего 11 000 из всех людей, то тут провал, а если это 11 000 "диванных борцунов из интернета", то тоже провал.
Лицемерие запада не знает границ, приходят в школы содомиты и пытаются в неокрепшие умы детей вселить сомнения касательно их пола и ориентации рассказывая о том с кем и куда они сами долбятся и как пришли к этому и как важно сейчас детям задуматься вместо того чтобы заниматься учебой, хобби и спортом, с каких пор вообще все это вышло на первый план
ИМХО лгбт проблема в штатах и европе вообще искусственно созданный шум, еще в 90е и там и там геи нормально существовали, но ведь надо же кого-то добавить в свой списочек для защиты угнетенных
Ибо такие стримеры намного приятнее, чем тот же "олень-трансгендер" и им подобные...