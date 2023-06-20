11 000 подписчиков за один стрим - пользователи поддержали Nickmercs после его критики пропаганды LGBT среди детей ©

7 июня Nickmercs, пожалуй, один из самых популярных стримеров в этом бизнесе, опубликовал в Twitter призыв прекратить пропаганду ЛГБТ среди детей, который быстро обернулся против него самого. Этот комментарий привел к тому, что фирменный набор оператора Ника был изъят из магазина Call of Duty спустя всего несколько дней после его выхода.

Это положило начало целой серии событий, в ходе которых создатели контента выступили в знак солидарности с Ником Мерксом или против него. Например, TimTheTatman попросил, чтобы его собственный набор был удален из магазина Call of Duty, встав плечом к плечу со своим давним другом Nickmercs.

Но теперь, после почти двухнедельного перерыва, Nickmercs вернулся на Twitch, и во время своей первой трансляции он увидел ошеломляющую поддержку со стороны сообщества.

В заявлении, опубликованном вскоре после "инцидента", Nickmercs объяснил, что он не собирается извиняться или брать свои слова обратно и что он твердо стоит на своем заявлении - но он объяснил, какие чувства за ним стоят.

Вчера вечером Ник вернулся на Twitch, проведя трансляцию Fortnite и Apex Legends - основных игр для 32-летней суперзвезды стриминга. Во время трансляции NICKMERCS набрал почти 30 000 зрителей, а за 8 часов трансляции он собрал 11 000 платных подписок.

В качестве реакции на эти цифры Nickmercs написал в Twitter:

Любовь и поддержка значат очень много, спасибо. Они стреляли и чертовски промахивались. Поезд продолжает движение

В широком, открытом мире создания контента и потокового вещания, это лишь вопрос времени, когда очередной скандал сменит этот, затем другой скандал сменит тот, а затем слухи разрушат все, что было до этого... Такова природа бизнеса, и как бы плохо это ни было для некоторых создателей, похоже, что Nickmercs пережил свою бурю и особо не пострадал.