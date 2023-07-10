4,4 млн копий Call of Duty: Modern Warfare 2 было продано на консолях PlayStation за первую неделю после выхода ©

4,4 млн копий Call of Duty: Modern Warfare 2 было продано на консолях PlayStation за первую неделю после выхода, что составило около 30% всех доходов игры на старте.

Эти данные, полученные из документов, представленных в ходе слушаний между Microsoft и FTC, опровергают версию о том, что Call of Duty не является чем-то особенным для PlayStation, поскольку шутер Activision обогнал FIFA 23 по продажам на PS5 и PS4.

Учитывая, что запуск Call of Duty: Modern Warfare 2 стал лучшим в истории серии и принес почти 1 млрд. долларов, игра должна была принести в казну Sony около 300 млн. долларов только за первую неделю.

Как известно, именно Call of Duty является тем самым "камнем преткновения" в вопросе приобретения Microsoft компании Activision Blizzard, которая настолько важна для Sony, что японская компания намерена противостоять этой сделке.

Однако, как бы то ни было, эта история подходит к концу: скоро должен быть оглашен вердикт слушаний между Microsoft и FTC, который определит успех или неудачу приобретения.