Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 28.10.2022
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Activision продает визитную карточку Modern Warfare 2 в виде загрузочного экрана шутера с измененным размером

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Gutsz
Новости

Разработчики популярных шутеров Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 вновь испытывают терпение игрового сообщества. На этот раз они посчитали хорошей идеей выпустить в качестве доната визитную карточку, которая копирует изображение из загрузочного экрана шутера. Геймеры уже успели оценить такой жест и предрекают скорую "смерть" игре.

В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 довольно часто добавляют платные косметические предметы, которые обычно содержат новые скины операторов, визитные карточки, скины оружия и тому подобное. Среди новых таких предметов в Activision приняли решение добавить визитную карточку, которая представляет собой загрузочный экран с измененным размером.

Несмотря на то, что эту визитную карточку можно получить без доната, если выполнить внутриигровое задание, игроки пришли в бешенство от такого поведения разработчиков. Как сообщают пользователи в комментариях и на форумах, теперь Activision начала "халтурить" даже для донатного магазина. По мнению некоторых игроков, это является прямым намеком от разработчиков, что поддержку игры начинают сворачивать. Вероятно, Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 ждут обновления меньших масштабов и больше самоповторов, уверены геймеры.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Hulk_Hogan000777

Что тут написано, это на эльфийском?

3
dangerous_beast

А после данного хайпа и отношения к игрокам, их ждет учесть разработчиков батлы 2042.

Добавляют в игру всякое дно, а оптимизацию откровенно говоря просто засрали...

2
Mia_777

Алё там идут ещё и чертежи и скин,снова новость не о чём

1
Artery Kaulitz

Если загрузочный экран красивый, то не вижу ничего такого, что-бы сделать из него какую-то косметику. Тем более не за донат и тем более, не как главный приз какого-нибудь БП, вот тогда это можно было бы назвать халтурой

1
Kamishini1993

Так активижн знает кто играет в её игру, куколды одну и ту же вещь готовы купить хоть пять раз

0