Activision продает визитную карточку Modern Warfare 2 в виде загрузочного экрана шутера с измененным размером

Разработчики популярных шутеров Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 вновь испытывают терпение игрового сообщества. На этот раз они посчитали хорошей идеей выпустить в качестве доната визитную карточку, которая копирует изображение из загрузочного экрана шутера. Геймеры уже успели оценить такой жест и предрекают скорую "смерть" игре.
В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 довольно часто добавляют платные косметические предметы, которые обычно содержат новые скины операторов, визитные карточки, скины оружия и тому подобное. Среди новых таких предметов в Activision приняли решение добавить визитную карточку, которая представляет собой загрузочный экран с измененным размером.
Несмотря на то, что эту визитную карточку можно получить без доната, если выполнить внутриигровое задание, игроки пришли в бешенство от такого поведения разработчиков. Как сообщают пользователи в комментариях и на форумах, теперь Activision начала "халтурить" даже для донатного магазина. По мнению некоторых игроков, это является прямым намеком от разработчиков, что поддержку игры начинают сворачивать. Вероятно, Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 ждут обновления меньших масштабов и больше самоповторов, уверены геймеры.
Что тут написано, это на эльфийском?
А после данного хайпа и отношения к игрокам, их ждет учесть разработчиков батлы 2042.
Добавляют в игру всякое дно, а оптимизацию откровенно говоря просто засрали...
Алё там идут ещё и чертежи и скин,снова новость не о чём
Если загрузочный экран красивый, то не вижу ничего такого, что-бы сделать из него какую-то косметику. Тем более не за донат и тем более, не как главный приз какого-нибудь БП, вот тогда это можно было бы назвать халтурой
Так активижн знает кто играет в её игру, куколды одну и ту же вещь готовы купить хоть пять раз