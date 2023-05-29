Activision продает визитную карточку Modern Warfare 2 в виде загрузочного экрана шутера с измененным размером ©

Разработчики популярных шутеров Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 вновь испытывают терпение игрового сообщества. На этот раз они посчитали хорошей идеей выпустить в качестве доната визитную карточку, которая копирует изображение из загрузочного экрана шутера. Геймеры уже успели оценить такой жест и предрекают скорую "смерть" игре.

В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2 довольно часто добавляют платные косметические предметы, которые обычно содержат новые скины операторов, визитные карточки, скины оружия и тому подобное. Среди новых таких предметов в Activision приняли решение добавить визитную карточку, которая представляет собой загрузочный экран с измененным размером.

Несмотря на то, что эту визитную карточку можно получить без доната, если выполнить внутриигровое задание, игроки пришли в бешенство от такого поведения разработчиков. Как сообщают пользователи в комментариях и на форумах, теперь Activision начала "халтурить" даже для донатного магазина. По мнению некоторых игроков, это является прямым намеком от разработчиков, что поддержку игры начинают сворачивать. Вероятно, Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 ждут обновления меньших масштабов и больше самоповторов, уверены геймеры.