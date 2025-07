Activision убрала игры Call of Duty: MW2 и MW3 из лаунчера CoD HQ

Любой, кто играл или играет в современнуые CoD, прекрасно знаком с их гигантскими размерами файлов. Благо, предстоящий релиз Black Ops 7 побудил Activision убрать некоторые старые игры из лаунчера Call of Duty HQ.

С сегодняшнего дня Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) и Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) стали доступны для отдельной загрузки, то есть их «паки» более не будут инсталлироваться в лаунчере Call of Duty. Кроме того, контент, относящийся к режимам MW2 и MW3, будет автоматически удален из лаунчера 7 августа.

Безусловно, после релиза Black Ops 7, в лаунчер CoD будет добавлено еще больше контента, что снова увеличит его размер, но все же радует, что сейчас его размер уменьшился, а некоторые старые игры стали доступны для загрузки в более привычном формате. На самом деле, откажись разработчики от использования лаунчера CoD HQ, стало бы только лучше, но лучше уж пусть будет так, чем совсем бездействовать.

Что касается сроков выхода Call of Duty: Black Ops 7, то все указывает на то, что релиз игры состоится в ноябре 2025 года.