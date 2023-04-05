Анти-читерская система Warzone 2.0 даст игрокам неуязвимость перед читерами

Activision и студии-партнеры прилагают все усилия, чтобы максимально улучшить впечатления от игры Warzone 2.0 и Modern Warfare II. Также стали известны дальнейшие подробности античитерской системы (RICOCHET), которые указывают на необычные стратегии борьбы с читерами в онлайн-режимах.
По словам издателя, в систему будут внедрены несколько новых функций, чтобы помешать мошенникам использовать игроков в своих интересах. В число изменений входят обновленный рейтинг навыков (SR), сохранение повторов матчей для последующего расследования и обнаружение стороннего оборудования.
Также проводятся тесты на Warzone 2.0, которые могут оказаться полезными для пользователей, ищущих чистые и здоровые матчи. В настоящее время разработчики экспериментируют с функциями невидимости и неуязвимости для "честных" пользователей и потерей оружия для читеров.
Более подробная информация о достижениях новой версии RICOCHET будет представлена позднее.
Call of Duty Warzone 2.0 доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.
не понимаю, зачем эти трудности? как по мне, читеров нужно пихать в некий отдельный список и что бы эти ребята играли друг с другом или с ботами, пусть себе веселятся.
Если будет отдельный список, то туда будут попадать обычные игроки. По своему опыту говорю, меня в первом Варзоне забанил за "читы", Акк был нулевый, т. к. я впервые в Варзон играл. Но там не настолько все трудно, чтобы после пары каток начать разносить всех.
Я отдельно написал. Иди покупай новые танки в варзандерс всяких, не читер ты наш.
пробовали уже в разных играх так делать в тех же Fall guys был тупо отдельный сервер для читеров, где катки шли по паре секунд на уровень. пользователи стали жаловаться но им сказали что нехер читерить)
А не проще банить читеров просто?
Хотят поиздеваться над читерами и как вариант палить "про" игроков-стримеров варзона.
смысл от бана если игра фритуплей, новый акк сделал врубил спуфер и погнал так бесконечно играть)
Если не банить, тогда читеров станет еще больше ,ведь они не будут бояться потерять аккаунт , наверняка во фри ту плей игре ,есть какие то игровые ценности за реальные деньги ,так даже те кто не играл с читами подумают ,а не попробовать бы и мне почитерить, ведь я ничего не потеряю ну задетектят меня ,выключу читы и все, в любом случае это должно караться баном , а раз так то система игровых ограничений для читеров абсолютно бессмысленная, ради издевки только если ) По логике должно быть так заходит читер на карту игра детектит, чел дисконектится и получает инста бан, чем выдумывать какие то системы защиты игроков. Возможно я что то не понимаю до конца как работает система определения читеров , возможно она не на програмном уровне их детектит ,а по поведению в игре и прочим хитростям ,которые нам обычным юзерам не совсем известны, тогда только имеет смысл эта система .
даже в платном таркове читерам пофиг на аккаунты, что касаемо ксго и колды то им насрать на эти аккаунты с крыши колокольни, многие читеры зарабатывают куда большие деньги на этом УГ
я даже купил не ворованный акк за 500р, а полностью игру за 1500 и получил бан через 10 часов в таркове, заслужено , но было кайФ)
Букдут отбирать оружие у "честных" игроков и давать неуязвимость читакам.
все что я прочитал это "бла бла бла"
Что то Дмз надоел а больше в колде ничего интересного и нет.
Да, да, верим.
Ну да зачем банить пусть игроки играют неуязвимые просто
Аха ха ха ) насмешили ))
Просто нужно отделять старичков и нью геймеров, конкретно. Тогда будет счастье - это все извращения бесконечные. У меня в кс го 4к часов, 7 медалей "года" ну которые 2023,2022 и тд. Две апнутые до зеленого уровня. А играю по прежнему с теми, у кого новый аккаунт и 10 ранг лишь прокачен.
Делить игроков на сорта, дааа, это по демократичному, как в 30-е, и 40-е годы в Германии 20 века!
Так во всех играх надо делать, чтобы их унижать)
ф2п игра, кроме хвид бана тут ничего не поможет.
С таким энтузиазмом они бы лучше сделали игру нормальной, а еще лучше бы не портили wz/verdansk. Провались сквозь землю ублюдочный активижин за то что сделали с первой вз, не забуду, не прощу, что б все ваши новые кАлы проваливались по продажам!
Читы плохо или нет? Анти читер такой - Читы это плохо! А читеры такие - Иисусу Христу это скажешь на том свете :))) Типа "Из грехов у меня тока пиво, я не читер как ты, пшёл вон, у нас теперь Скайнет есть, грехи отработаю, а на виртуальных и робошлюх шлюх я сам заработаю". Иисус такой - "гордость с хардкором твой грех". :)))
На самом деле читеры порой ужасны, но некоторые игры порой быстро хочеться удалить когда там при стрельбе пули летят без-контрольно, лефт фор дед 2, зв батлфронт 2, прочие, они бы не прожили долго на компе без где-то как-то каких-то читов. Шутка - Путин открыл окно в тачке и тут подбигает урановый шахтёр и говорит - "ты богатый читер в бан тебя!" :)))
Наверное адская пустота это и есть бан. Так что люди готовьте годы своей жизни чтобы прокачать всех персонажей во всех своих играх, а если на 300 уровне всёравно пули летят куда попало (лефтфордед 2, зв батлфронт 2, и прочие игры где спортом и не пахнет, в CS люди хоть как-то владеют ситуацией при стрельбе) просто удалите игру, как свои годы молодые, а чо зато хардкорно да? ХАРДКОРЕНКО ВЕДЬ ДАААА???? А годы уже не вернуть. Настреляй 150 человек или ботов, ради новой пушки, потом ещё 150, потом ещё, и ещё, и ещё, чтобы пушки открыть, и для каждой пушки ещё по 150 (ЗВ БАТЛФРОНТ 2 2017). Я как-то открыл и собрал всё что было на карте в Ассасинах про Францию и пиратов карибского моря, а до них ещё кучу игр напрокачивал вручную долгим трудом, больше не хочется. Если игра готова к удалению врубай читы или секс моды, а если надело даже с читами и секс модами то просто удаляй с компа и всё, и не превращайся в тех старпёров что покупают в танках новые танки. Читерите на здоровье и будьте счастливы, главное другим не мешайте. Читы часть нашей жизни, кто-то родился умней, кто-то хитрей, красивей, и так далее, но конечно же читерами МЫ себя не считаем, быдло масса просто хуже нас хардкорной элиты, даааа, вон их за изгородь на отдельный сервак ага. :))) Собрались урановые шахтёры хардкорщики на отдельном серваке и стали гномами под горой, зато опытные хардкорщики, а эльфы колдунские с гендальфами это всё читеры, фу на них.
Многабукф. Ниасилил.
Используй читы в одиночной игре, чтобы тебя никто не видел и не слышал, а если читеришь в онлайне, то ты - g0vn0 и mrazь.