Анти-читерская система Warzone 2.0 даст игрокам неуязвимость перед читерами ©

Activision и студии-партнеры прилагают все усилия, чтобы максимально улучшить впечатления от игры Warzone 2.0 и Modern Warfare II. Также стали известны дальнейшие подробности античитерской системы (RICOCHET), которые указывают на необычные стратегии борьбы с читерами в онлайн-режимах.

По словам издателя, в систему будут внедрены несколько новых функций, чтобы помешать мошенникам использовать игроков в своих интересах. В число изменений входят обновленный рейтинг навыков (SR), сохранение повторов матчей для последующего расследования и обнаружение стороннего оборудования.

Также проводятся тесты на Warzone 2.0, которые могут оказаться полезными для пользователей, ищущих чистые и здоровые матчи. В настоящее время разработчики экспериментируют с функциями невидимости и неуязвимости для "честных" пользователей и потерей оружия для читеров.

Более подробная информация о достижениях новой версии RICOCHET будет представлена позднее.

Call of Duty Warzone 2.0 доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.